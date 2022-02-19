ملوش علاقة بالذكاء .. أسباب صعوبة التعلم عند الأطفال

كشف محمد هانى استشارى الصحة النفسية وتعديل سلوك الأطفال عن أسباب مشاكل التعلم عند الأطفال وصعوبة تلقي المعلومة .



وقال محمد هانى ، خلال استضافته ببرنامج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، إن صعوبات التعلم عند الطفل ليس لها علاقة بذكاء الطفل ومفهومها هو إصابة الطفل بقصور فى واحدة من العمليات النفسية المسئولة عن العمليات المنطوقة أو المكتوبة والذى يظهر فى مشاكل الطفل فى الكتابة ، العمليات الحسابية ، الفهم والاستيعاب .



وأشار محمد هانى ، إلى أن صعوبات التعلم تسبب مشاكل الإدراك والانتباه والفهم السريع معقبا " بيكون طفل مبيلقطش الكلمة بسرعة " ولابد من تكرار الجمل عليه أكثر من مرة ،لافتا إلى أن الأهالى لا تتقبل هذه الفكرة لعدم إدراكهم بقدرات أطفالهم والجينات الوراثية، صعوبات التعليم والفهم والذى يؤذى بدوره نفسية الطفل .