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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عن قائد رحلة مطار هثيرو.. رابطة الطيارين: الطيار هو المصري الأكفأ عالميًا

الكابتن طيار وليد
الكابتن طيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران

أشادت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية برئيسها السابق كابتن طيار وليد مراد قائد طراز البوينج ٨٧٧  الذي تمكن من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو في ظل أجواء بالغة الصعوبة.

أكدت الرابطة في بيان لها اليوم السبت أن تصرف الكابتن وليد مراد يدعو الي الافتخار بطياري مصر للطيران وقدرتهم علي أخذ القرار السليم في أصعب الظروف.

وقال كابتن طيار خالد رفعت رئيس الرابطة أن جميع طياري مصر للطيران علي أعلي مستوي من المهارات الفنية والعلمية حيث يتلقون تدريبات مستمرة ومكثفة للارتقاء بأعلي مستويات السلامة المهنية.

وأوضح أن كابتن وليد مراد صاحب خبرة كبيرة ومتميزة وكان رئيسا للرابطة وهو نموزج متميز يؤكد علي خبرة وكفاءة الطيار المصري ولديه رصيد  كبير من  ساعات العمل التي تجعله متميز عن باقي طياري دول العالم.

ونوه رئيس الرابطة أن قائد الطائرة هو صاحب القرار الوحيد في هبوط الطائرة من عدمه ويتحمل مسؤولية سلامة  الطائرة والحفاظ علي أرواح الركاب وبالتالي لابد أن يكون قرارة حكيم الي أبعد الحدود وهذا ما فعله الطيار وليد مراد.

وكان كابتن طيار وليد مراد قائد طراز البوينج ٧٨٧ قد تمكن أمس من الهبوط بمهارة في مطار هيثرو بلندن،، أثناء قيادته لرحلة مصر للطيران ببينما تضرب البلاد العاصفة يونيس بالمملكة المتحدة بما فيها العاصمة لندن رافقتها رياح شديدة، والتي تسببت في إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية فى مطارات العاصمة، وتحويلها إلى مطارات ألمانيا.

وليد مراد كابتن طيار وليد مراد الكابتن وليد مراد مصر للطيران

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