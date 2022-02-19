مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون التاسع يواصل فعاليات بـ12 قصرا

واصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة فعالياته المتنوعة بتقديم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والتى انطلقت فى 15 فبراير الجارى وسط مشاركة 18 فرقة دولية ومحلية لتختتم الفعاليات في صباح تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل في 22/2/2022.

قد أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة لمشاركتها الفعالة فى تنفيذ وإنجاح فعاليات مهرجان الثقافة والفنون الذى تحتضنه أسوان .

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وأكد أشرف عطية على أهمية هذا الزخم الفنى والثقافى فى زيادة الترويج والتسويق السياحى لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقى ، علاوة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافي والفنى وإدخال البهجة والسرور لدى الأهالي والمواطنين وغيرهم من السائحين والزائرين لأسوان .

ومن جانبه أشار المخرج هشام عطوة على استمرار تنظيم العروض والفقرات الفنية والإستعراضية التى تقدمها فرق الفنون الشعبية المشاركة بالمهرجان حيث شهد مسرح فوزى فوزى فعاليات إفتتاح المهرجان ، فيما تواصل الفرق الفنية تقديم عروضها الفنية المتنوعة فى 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان .

وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بتكثيف جهودها لإستكمال أعمال إزالة التعديات والإشغالات والنظافة العامة بالسوق السياحى وميدان المحطة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وذلك بعد أن كشفت جولته المفاجئة أمس الجمعة داخل ممشى السوق السياحى وميدان المحطة العديد من أوجه القصور والسلبيات والتى لا تليق بالمدينة السياحية لسرعة تلافيها.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة المتابعة وإستمرار الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات والنظافة العامة ، بالإضافة إلى تسكين الباعة الجائلين والإلتزام بالأماكن والسويقات المخصصة لهم .

ووجه محافظ أسوان كافة المسئولين بمواصلة العمل ليل ونهار لتحسين مستوى النظافة العامة وتحقيق الإنضباط بالشارع الأسوانى من أجل الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لتكون المحافظة السياحية فى أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها ، وكانت قد إستهدفت الحملات المواجهة الحازمة للنباشين ومصادرة المعدات والمركبات الخاصة بهم .