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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زياد ابن المنيا.. رسام بدرجة فنان كرّمه مدير صندوق مكتبات مصر العامة وأشاد بموهبته|صور

الطالب زياد محمد
الطالب زياد محمد عبد الرحمن

زياد محمد عبد الرحمن 12 سنة طالب بالصف الأول الإعدادي من أبناء محافظة المنيا موهبة متميزة في الرسم وتصميمات الجرافيك وكذلك كتابة القصص القصيرة كرمه مدير صندوق مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية ومنحه شهادة تقدير وأشاد بموهبته وبراعته في الرسم.

يقول زياد: منذ صغري وانا احب الرسم فوالدي الدكتور محمد عبد الرحمن الأستاذ بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة المنيا والحاصل على دكتوراه في فن الجرافيك  دائما ما يشجعني على الرسم وتصميمات الجرافيك وكذلك والدتي تعمل على توفير الجو المناسب من أجل تنمية موهبتي في الرسم والجرافيك وكتابة القصص القصيرة وتحرص دائما على أن أشارك في جميع المسابقات المختلفه التي تنظمها مكتبة مصر العامة او قصر الثقافه كما انني احصل على الدرجات النهائية في مادة الرسم بالمدرسه واستطيع ان أنظم وقتي جيدا بين الدراسه والمذاكرة وممارسة هوايتي المفضله.

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وأشار زياد إلى أنه شارك في عدة مسابقات بمكتبة مصر العامه وحصل على جوائز في مجال الرسم فقد قام برسم لوحه مميزة في حضور مدير صندوق مكتبات مصر العامه السفير رضا الطايفي الذي كرمه في زيارته للمنيا برفقة الدكتور احمد أمان منسق عام المكتبات وأشاد بموهبته وتوقع له مستقبل باهر  عند تكريمه لعدد من المواهب الفنيه والثقافية من أعضاء المكتبه.

ويضيف زياد: أقوم ايضا بعمل تصميمات جرافيك مختلفة بعدة برامج متطورة مثل الفوتوشوب وغيرها من البرامج المتطورة في فن الجرافيك كما قمت بتاليف عدة قصص قصيرة وصممت لها غلافا مميزا .

وأوضح زياد محمد عبد الرحمن ان مكتبة مصر العامه بالمنيا تقدم له ولجميع الأعضاء الموهوبين كافة أنواع الدعم وتنظم لهم العديد من الفاعليات والمسابقات التي يشاركون فيها برعاية الدكتورة أمل عليوة مدير المكتبه والدكتور طه نصر نائب مدير المكتبه وعامر جمال رئيس قسم الإعلام والصحافة بالمكتبة .

وأضاف زياد قائلا: أتمني أن أكون من كبار الرسامين ومصممي فن الجرافيك خلال الفترة المقبلة وان اصمم قناة خاصة لي على موقع اليوتيوب.

 

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مكتبة مصر العامة محافظة المنيا فوتوشوب الثقافة محمد عبد الرحمن الصف الاول الاعدادي رضا الطايفي مكتبات مصر العامة

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