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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العدسات التجسسية ترصد بي إم دبليو ألبينا B3 تورينج القادمة .. صور

العدسات التجسسية
العدسات التجسسية ترصد بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج القادمة

تعمل العلامة التجارية الألمانية على نموذج اختبار محدث لـ ألبينا الفئة-3 تورينج دون منظومة الشبك الكلى العملاقة المثيرة للجدل، وذلك بعد أن رصدت عدسات التصوير التجسسية بعض الصور للنسخة بي إم دبليو ألبينا B3 تورينج.

العدسات التجسسية ترصد بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج القادمة .. صور

حيث اظهرت تلك الصور تشكيل سيارة بي إم دبليو M3 تورينج التي ستكون واحدة من أكثر نماذج الأداء المتوقعة من شركة صناعة السيارات الألمانية، مع لمسات خارجية تحمل الكثير من اللمسات الغامضة بعد أن ظهرت السيارة بالكثير من التمويهات.

العدسات التجسسية ترصد بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج القادمة .. صور

 

وتمتلك ألبينا B3 تورينج مجموعة نقل الحركة مثل سيارة السيدان B3 المحسنة والتي يتم تطويرها، بالإضافة إلى امتلاكها B3 محركًا توربينيًا مزدوجًا سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 462 حصانا، و 700 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

العدسات التجسسية ترصد بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج القادمة .. صور

بينما تمتلك السيارة 41 حصانا أقل من M3 كومبتيشن الحالية، ومن الممكن أن تزداد قدرة ألبينا حتي 500 حصان وسيكون التصميم الخارجي لـ B3 تورينج مع واجه صانع السيارات الأمامية التي تحمل شبكة متعددة الفتحات الهوائية اسفل غطاء المحرك، مع شبكات اخرى تتخذ تصميم قرص العسل مظهرًا خارجيًا لها في منتصف الصادم الامامي.

العدسات التجسسية ترصد بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج القادمة .. صور

أما عن الناحية الخلفية فتضم سبولير انيق مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، مدعوم باشارات STOP، ومصابيح يبدو انها سوف تعمل بتقنية LED، وستكون المصدات الأمامية والخلفية لسيارة B3 تورينج مميزة عن موديلات الفئة 3 العادية ولكن تخنلف عن الفئة M.

العدسات التجسسية ترصد بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج القادمة .. صور

وتتميز السيارة بجوانب مبهرة وتمتلك عجلات ذات اضلاع متعددة مع البراغي المركزية، بالإضافة إلى أنابيب عادم رباعية الاداء مثل سيارة B3 سيدان ولكنها لم تظهر في النموذج الحالي. 

 

ستتكون طرازات ألبينا B3 الجديدة مدعومة بالترقيات الداخلية، وكشفت الشركة عن احتمالية شمولها بالشاشة المنحنية لـ i4 الكهربائية بالكامل والتي تضم شاشة المعلومات والترفيه ومجموعة المقاييس الرقمية، إلى جانب حزمة من عناصر دعم قائد المركبة بطريقة قياسية.

ألبينا -3 تورينج بي ام دابليو ألبينا B3 تورينج

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