حزب العدل يختتم مؤتمر الصعيد والتنمية من محافظة سوهاج

اختتم حزب العدل، مؤتمره الصعيد والتنمية، فى محافظة سوهاج، حيث دارت فاعليات اليوم الثالث للمؤتمر تحت عنوان "التنمية وإحياء الصناعة بسوهاج"، وذلك لتقديم مفهوم جديد للاستثمار في المحافظة الجنوبية.

وقد تم مناقشة عدد من النقاط أبرزها تقنين أوضاع المصانع وتخفيض الإيجار، وإعطاء مهلة للمصانع في السداد ومساندة المستثمر المحلي.

كان الحزب قد نظم فاعليات اليومين الاول والثاني، بمحافظة اسيوط.

وشهدت الأيام السابقة حضور النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب، والدكتور عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية والبرلماني السابق،.

فيما شهد اليوم تواجد عددا من قيادات حزب العدل المركزية وقيادات تنفيذية ومختصين في الشأن السياسي والاقتصادي، في مقدمتهم عبدالعزيز الشناوي أمين عام الحزب، ويوسف الورداني مساعد وزير الشباب، ومجدي صادق نأئب رئيس اتحاد عمال مصر، وحسام حسن الخشت أمين العمل الجماهيري للحزب، ومصطفي أبوعقرب مساعد أمين الحزب لجنوب الصعيد، وأحمس يسري أمين الحزب بسوهاج، وأحمد الغنام من سكرتارية اتحاد شباب عمال مصر، ومحمود الشندويلي رئيس جمعيه المستثمرين بسوهاج، ومحمد عبدالوهاب رئيس مجمع هيئة الاستثمار بسوهاج، وعبدالرحيم عثمان نائب مدير جهاز تنميه المشروعات بسوهاج.

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