حبس شخصين يتاجران فى النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير بملابساتها.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى متخذان من دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين مستقلين دراجة نارية "قيادة وملك أحدهما"، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - هاتفى محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.