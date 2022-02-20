حبس عصابة الشرطة المزيفة بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لتخصصهم فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة رجال شرطة.

كلفت جهات التحقيق، رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ألقى رجال المباحث القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة رجال شرطة.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا من المقدم إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم مدينة نصر اول، يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث القسم بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، اشتبهوا فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق.

وبفحص مستقليها، تم ضبط 3 أشخاص "بينهم مالك السيارة"، وبحوزتهم “رزمة من ورق الجرائد على شكل رزمة أوراق مالية - طبنجة صوت - هاتف على شكل جهاز لاسلكى”، وبصحبتهم أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية.

بمناقشة الأخير أقر بسابقة تعرفه على أحدهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأوهمه بعثوره على مقبرة أثرية وطلب منه معاونته فى استخراج الآثار بدفع مبلغ مالى كمقدم لأحد المتخصصين فى استخراج الآثار، واتفقا على التقابل بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية.

وفور وصوله فوجئ بباقى المتهمين واستولوا منه على المبلغ المالى مُنتحلين صفة رجال شرطة ولاذوا بالفرار، فاختمرت فى ذهنه فكرة التواصل مع الأول مرة أُخرى من هاتف آخر فى محاولة منه لاسترداد المبلغ المالى، واتفقوا معه على التقابل بمحل البلاغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه، أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام المضبوطات حيازتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بعثورهم على مقبرة أثرية على خلاف الحقيقة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب.

وأكدوا إنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.