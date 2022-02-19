صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 114 ألفا و516 مواطنا بالعيادات الخارجية

اعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا استمرار الجهود المبذولة من خلال ادارة الطب العلاجي لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وقال انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ 114 الفا و 516 مواطنا وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ41 الفا و841 حالة، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح الدكتور شحاته كمال مدير عام ادارة الطب العلاجى ان ادارة الطب العلاجى تواصل تقديم خدماتها الطبية بأعلى مستوى، بالاضافة الى متابعة سير العمل عن طريق الفرق الاشرافيه بتكثيف المرور على المستشفيات والمنشآت الصحية؛ وذلك للحرص على تقديم الخدمات الطبية اللائقة بالمواطنين بالمحافظة.

وأشار إلى انه تم تقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لـ 114516 مواطنا، وتقديم خدمات باقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لـ41841 حالة ، كما تم اجراء 6433 عملية جراحية و369 عملية ولادة طبيعية و347 ولادة قيصرية.

واضافت الدكتورة ميرفت سعد مدير مستشفيات المحافظة ومدير ادارة الرعاية العاجلة والطوارئ انه تم تقديم خدمات عناية لـ 553 مريضا، وتقديم خدمات حضانات لـ552 طفلا، وتقديم خدمات غسيل كلوى لـ 951 مريضا، بإجمالى 11004 جلسات غسيل كلوي.