رويترز: سماع دوي انفجارات في أماكن متعددة بمدينة دونيتسك

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات متعددة في مركز مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، بأن سيارة مفخخة انفجرت خارج المبنى الذي يضم حكومة جمهورية دونيتسك، وكانت السيارة مملوكة لرئيس الميليشيا المحلي دينيس سيننكوف.

وقالت القناة الأولى الروسية إنه تم اعتقال عميل استخبارات أوكراني متورط في تفجير سيارة دينيس سيننكوف، قائد قوة شرطة جمهورية دونيتسك.

وأضافت أنه تم القبض على العميل، الذي يُدعى أنتون ماتسانيوك، من قبل قوات الأمن المحلية، في شقة كان يستأجرها في دونيتسك.

وادعى ماتسانيوك أنه تم تجنيده في عام 2018 من قبل نقيب في المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، يُدعى فياتشيسلاف أو سلافيك.