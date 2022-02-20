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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|.. اتهامات لـ ميتا بتقديم معلومات تضلل المستثمرين.. وفيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y15s

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بسعر رخيص.. فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y15s بمواصفات مميزة


أطلقت شركة فيفو الصينية رسميا هاتفها Vivo Y15s والذى يأتى بعدد من المواصفات الجيدة منها بطارية ضخمة مع سعر مناسب، وكذلك تصميم أنيق للغاية مع نوتش صغير في أعلى الشاشة.

 

تسريبات تكشف التفاصيل الأولى لهواتف جوجل الرائدة Google Pixel 7


تعتزم شركة جوجل الأمريكية إطلاق هواتفها الرائدة Google Pixel 7 في شهر أكتوبر القادم، حيث كشفت تسريبات التفاصيل الأولى للهواتف والتى ستشهد تغييرا كبيرا بالنسبة لتصميم الهواتف وإمكاناتها بالإضافة إلى عدد من ميزات الخصوصية.  

 

كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM والهواتف التى تعمل بها


من المعروف الهواتف الذكية التي لا تحتوي على شريحة SIM لا يمكنها إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية عادية على الشبكة الخلوية، كما يمكن أن تحل تطبيقات المراسلة الآمنة محل هذه الوظيفة من خلال الاستفادة من شبكة الواى فاى WiFi، ولكن لا يمكن للهواتف الاتصال بخدمات الطوارئ بدون خطة خدمة الهواتف، لكن هناك عدد من الهواتف الذكية التى تعمل بشريحة eSIM .  

 

ميتا تتراجع.. غادرت قائمة الـ10 شركات الأعلى عالميا من حيث القيمة السوقية


شهدت شركة ميتا Meta ، فيسبوك سابقا، خلال الأسابيع الماضية انخفاضا كبيرا في قيمتها السوقية وتأثرت أسهم الشركة بانخفاض واضح تخطى 26% من أسهمها، لتخسر الشركة حوالى 240 مليار دولار من قيمتها السوقية، حينما أعلنت الشركة عن إيراداتها السنوية لعام 2021.

 

تسريبات تكشف قرب انطلاق لعبة الفيديو الأشهر Final Fantasy 16


كشفت تسريبات جديدة عن قرب إنطلاق النسخة الجديدة للعبة الفيديو الشهيرة وهى  Final Fantasy 16 والتى طال إنتظارها منذ أن كثرت الشائعات حول إطلاقها منذ عامين، في سبتمبر عام 2020، على أجهزة بلاي ستيشن.   
 

اتهامات جديدة لـ ميتا بتقديم معلومات خاطئة وتضليل المستثمرين


كشفت تحقيقات جديدة أن شركة ميتا- فيسبوك سابقا- قدمت معلومات مضللة في البيانات، للمستثمرين؛ حول كيفية تعاملها مع المعلومات الخاطئة، والتي تعد بمثابة تحريفات جوهرية، وتضليل كبير للمستثمرين.

 

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أخبار التكنولوجيا|.. اتهامات لـ ميتا بتقديم معلومات تضلل المستثمرين.. وفيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y15s

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