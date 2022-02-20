دنيا سمير غانم تتذكر والديها : ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

حرصت الفنانة، دنيا سمير غانم علي الدعاء لوالديها الفنان الكبير سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا ، يارب و إن كنا مقصرين في الدعاء للأموات ، فأنت الكريم الذي لا تنسى ، هب لهم نعيما ورضوانا و سرورا .

وكانت قد أكدت دنيا سمير غانم، أنها تريد الوقوف مرة أخرى أمام النجم يحيى الفخراني، جاء ذلك في تعليق لها عبر خاصية ستورى بحسابها على موقع "انستجرام".

وقالت دنيا سمير غانم:أحب كل أنواع الأغاني ونفسى أغنى مع نفسى الأول.

وعن نوع الأفلام والمسلسلات التي تتمنى تقديمها غير الكوميدي أجابت: كل الأنواع إن شاء الله ما عدا الرعب.