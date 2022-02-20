أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد.. محمد صلاح : بن شرقي يخاف على قدمه

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تقام اليوم الأحد 20 - 2 - 2022 العديد من المباريات الهامة في الدوريات المختلفة حول العالم، ولعل يأتي أبرزها مباريات الدوري الإنجليزي والأسباني.

ليفربول يشعل الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات السبت

اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات السبت، في الجولة السادسة والعشرين، حيث فاز ليفربول على نورويتش سيتي بنتيجة 3-1.

قال محمد صلاح، لاعب الزمالك الأسبق، إن الزمالك فرط في فوز سهل أمام فريق ساجرادا الأنجولي في المباراة التي جرت مساء السبت بدوري الأبطال.

تأهل البطل المصري محمد الشوربجي، المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، إلى نهائي ببطولة واشنطن "أون فاير" للاسكواش.

قال شادي محمد نجم كرة القدم المصرية السابق، إن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق ساجرادا الأنجولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا بطعم الهزيمة.