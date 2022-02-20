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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد

أسعار العملات
أسعار العملات

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية المتوقعة اليوم، الأحد  20 -2 -2022 في القاهرة والمحافظات.


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  17.99 جنيه للبيع و17.99 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.42 جنيه للبيع 21.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  52.06 جنيه للبيع و49.72  للشراء.

العملات الاجنبية سعر الدولار الدولار الأمريكى الدينار الكويتي الريال السعودى

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