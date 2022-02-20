آبل تزود iPhone 14 Pro بـ ميزة جديدة لأول مرة في تاريخ آيفون

ظهرت العديد من التسريبات حول سلسلة هواتف آبل القادمة iPhone 14، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها في غصون 7 أشهر من الآن.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ذكرت بعض التسريبات السابقة تفاصيل مهمة حول هواتف آبل المقبلة آيفون 14، فقد أشارت بعضها إلى ما يتعلق بتصميمه وشاشته وكاميراته، والآن، وصل تسريب جديد يلمح إلى تغيير كبير ستحصل عليه هواتف iPhone 14 ولكن هذه المرة من حيث سعة ذاكرة الوصول العشوائي لمنافسة أجهزة سامسونج Galaxy S22.

ميزة آيفون 14 برو الجديدة منافسة لأجهزة سامسونج Galaxy S22

ووفقا لتقرير حديث لموقع MacRumors، قال إن هاتفي آيفون 14 برو سيأتيان بذاكرة وصول عشوائي (رام) أكبر من إصدارات الشركة السابقة، حيث ستزيد آبل حجمها لتصبح بسعة 8 جيجابايت رام، وإن صدقت التسريبات ستكون هذه أعلى سعة تصدرها الشركة في تاريخ هواتف آيفون.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت بعض التسريبات إلى أن آبل ستزود هاتف iPhone 14 Pro بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 6 جيجابايت، ولكن أكدت الشائعات الجديدة أن إصدارى iPhone 14 و iPhone 14 Max سيأتيان بذاكرة 6 جيجابايت وشاشة LTPO 120 هرتز، على عكس طراز iPhone 14 Pro، الذي ستمنحه آبل ذاكة وصول عشوائي إضافية للتتميز بين النماذج.

وعادة، تزود عملاقة التقنية الأمريكية، هواتف آيفون بذاكرة رام تبلغ سعتها 6 جيجابايت، كما في إصدارات سلسلة آيفون 12 و13، ولكن تأتي الإصدارات الأساسية من آيفون التي لا تحمل اسم "برو" بذاكرة رام حجمها أقل بسعة 4 جيجابايت.

وذكرت الشائعات السابقة المتعلقة بهاتف آبل الرائد iPhone 14 Pro أن الهاتف الذكي سيحتوي على كاميرا بدقة 48 ميجابكسل، والتي ستحصل على مستشعر أكبر من حيث عدد البكسل الذي تم إصداره بكاميرا هواتتف آيفون حتى الآن.

ويشاع أيضا أن سلسلة iPhone 14 ستقوم بالتبديل إلى طرز eSIM فقط، مما يلغي بشكل فعال منفذ آخر من الهاتف الذكي ويجعله أكثر مقاومة للماء، ومن المحتمل أن يتم تغيير تصميم هواتف آيفون 14 القادمة، حيث ستقوم آبل باستبدال فتحة الكاميرا الأمامية الضخمة نظرًا لاحتوائها على جميع الأجهزة اللازمة لميزة فتح Face ID.