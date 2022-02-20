ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى الأسلحة والذخائر بدون ترخيص والمحكوم عليهم الهاربين .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية قيام (ثلاثة أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى) بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة زفتى مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال تواجدهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر البانجو - 500 جرام لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.