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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى حملات مكبرة.. الداخلية تداهم بؤر تصنيع وإعادة تدوير المخدرات بـ 4 محافظات

المتهمون
المتهمون

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى التصدى الحاسم لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، ومحاولات العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية لتصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة بقصد ترويجها وتوسيع تجارتها ، وفى ضوء تكثيف مجهودات رصد البؤر الإجرامية المسلحة والعناصر الإجرامية القائمة على إدارتها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ، ومديريات أمن (القاهرة - الجيزة – القليوبية – جنوب سيناء) نشاط (عدد من العناصر الجنائية الخطرة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى إدارة البؤر الإجرامية المسلحة لعلانية الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لحماية نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدد من الحملات الأمنية المكبرة لاستهداف وضبط تلك العناصر أسفرت جهودها عن ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة ، وبحوزتهما (500 أمبول مؤثر لعقار "الكيتامين" – 20 أمبول مخدر لعقار "بيثادين"- مبلغ مالى - 2هاتف محمول) ، وقد تم تحديد مصدر تحصلهما على المضبوطات ، وضبطهما وهما كل من (شخصان – مقيمان بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) وذلك حال تواجدهما بمسكنهما وبحوزتهما (1000 أمبول مخدر لعقار بيثادين – 650 أمبول مؤثر لعقار الكيتامين – 100 قرص مخدر لعقار الترامادول – كمية كبيرة من الأقراص المنشطة معدة للتعبئة) ، وكذا ( عدد من الأدوات ومعدات خاصة بإعادة تعبئة العقاقير – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتحصلهما على المضبوطات من إحدى العناصر فى مجال جلب وتهريب المواد المخدرة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول – مقيمة بمحافظة الجيزة) .. بإستهدافها أمكن ضبطها بمحل إقامتها ، وعثر بحوزتها على (350 أمبول مخدر لعقار بيثادين – 150 أمبول مخدر لعقار كيتامين – 90 قرص مخدر لعقار الترامادول – مبلغ مالى – هاتف محمول) .. وقد قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (900,000 – تسعمائة ألف جنيه) .

و تم ضبط ( إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزتها (بندقية خرطوش – عدد من الخزائن والطلقات النارية مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – مبلغ مالى).

كما تم ضبط ( أحد العناصر الإجرامية  " له معلومات جنائية ") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام - مبلغ مالى  - هاتف محمول – ميزان حساس).

و ضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونجحت الحملات فى ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية - مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 46 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام – مكبس بمشتملاته – سيارة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة جنوب سيناء) بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – سيارة - مبلغ مالى –هاتف محمول).

وتم إستهداف (أحد العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة جنوب سيناء) بمسكنه بدائرة قسم شرطة رأس سدر بمديرية أمن جنوب سيناء، وتبين عدم تواجده ، وبالتفتيش عثر على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام).

و ضبط ( أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) حال تواجده بمسكنه ، وبحوزته (750 كيلو جرام لمخدر البانجو - سيارة "بدون لوحات" - ميزان).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنطاق محافظتى القليوبية وجنوب سيناء بحوالى (6,500,000 – ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

من ناحية آخرى وفى ضوء حرص أجهزة وزارة الداخلية على مجابهة المخدرات من كافة النواحى ، ومن بينها إستهداف مراكز علاج الإدمان غير المرخصة .. فقد تم توجيه حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية إستهدفت ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة نطاق مديرية أمن المنيا .. وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (5) مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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