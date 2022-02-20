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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 فئات مهددة بأعراض كورونا طويلة المدى.. وأفضل طريقة للوقاية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

لا يزال العديد ممن أصيبوا بـ فيروس كورونا حتى بعد 8 - 9 أشهر، يعانون من مضاعفات على شكل ضعف حاسة الشم والتذوق أو أمراض مزمنة أخرى.

وتشير الأبحاث إلى أن ما يقرب من 5 - 10٪ من المرضى غير المقيمين في المستشفى، وما يقرب من 80٪ من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث يقع مرضى كورونا فريسة للعدوى لفترة طويلة.

الأكثر عرضة لأعراض كورونا طويلة المدى 

أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، والذين يعانون من أمراض مصاحبة موجودة مسبقًا ومناعة ضعيفة، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا COVID لفترة طويلة.

بالنظر إلى أن وظائف المناعة تبدأ في التقلص ببطء خلال فترة زمنية معينة ، يصبح من السهل على الفيروس غزو الجسم، هذا هو بالضبط سبب تسجيل شدة أعلى لـ كورونا COVID بين كبار السن والمصابين بأمراض مصاحبة.

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وتابعت الدراسة أن ضعف المناعة يشكل أيضًا تهديدًا كبيرًا ليس فقط للإصابة بـ فيروس كورونا ، ولكن أيضًا يجعل الشخص عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة، وهذا بدوره يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا لفترة طويلة لدى المرضى.

توصل علماء المملكة المتحدة إلى أن ما يقدر بـ 2 في المائة من سكان البلاد يعانون من مرض كوفيد طويل الأمد، ووفقًا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطني (ONS) نُشر في أوائل يناير، يلعب التطعيم دورًا رئيسيًا في تقليل المخاطر.

كما هو معروف، فإن لقاح فيروس كورونا COVID-19 يساعد في الوقاية من العدوى الشديدة، في حين أن الحالات المتقدمة أصبحت منتشرة، فإن أولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل هم أقل عرضة للمضاعفات الناجمة عن كورونا.

ووفقا لموقع timesofindia يعتقد الخبراء أنه يمكن أيضًا أن يقلل من خطر الإصابة بفيروس كورونا الطويل لدى المرضى.

ووفقًا لتحليل البيانات المكون من 15 دراسة بريطانية ودولية فقد وجد أن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين قياسيتين من لقاحات Pfizer و Moderna و AstraZeneca (Covishield in India) وأخرى من Janssen كانت احتمالية نصفها للتطور لفترة طويلة من أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتم تلقيحهم.

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