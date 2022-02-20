عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكيك بوكسينج يضم عناصر جديدة للمنتخب استعدادا للبطولة الإفريقية

صدى البلد

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، انضمام عناصر جديدة للمنتخب المصري للكيك بوكسينج استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وشهدت بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في نسختها الثالثة التي أقيمت على استاد القاهرة إقامة منافسات اختيار 10 لاعبين للانضمام إلى قوام المنتخب الوطني للكيك بوكسينج.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين كالتالي: محمد الشيمي في وزن 51 كم، محمد حسن شيكا وزن 54 كم، إسلام سمير علام وزن 60 كم، محمود السيد وزن 63.5 كم، أسامه محمد حافظ وزن 67 كم، أحمد برنس وزن 67 كم، محمد خالد وزن 81 كم، محمد جمال السيد وزن 86 كم، سيف عاطف وزن 91 كم، خالد عبد الله وزن 91 كم.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج،  إن العناصر المختارة للانضمام إلى المنتخب الوطني للكيك بوكسينج سوف تخوض منافسات جديدة أمام أبطال مصر الذين حققوا نتائج دولية خلال المنافسات العربية والدولية الأخيرة من أجل الاستقرار على الشكل النهائي لعناصر المنتخب الوطني.

وأضاف أن بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج، شهدت منافسة قوية بين كافة اللاعبين المشاركين من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الأولية والتي أفرزت العديد من العناصر الجيدة التي يتنبأ لها بمستقبل رياضي متميز.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج أن المنتخب الوطني للعبة ينتظره العديد من الاستحقاقات الدولية التي تتمثل في إقامة البطولة الإفريقية في جنوب إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل وبطولة التضامن الإسلامي التي تقام في تركيا في شهر أغسطس من العام الجاري.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته قائلا : إنه بعد الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب الوطني للكيك بوكسينج سوف يتم وضع خطة فنية تتمثل في زيادة المعدل البدني والمهاري للاعبين من أجل إعدادهم بالشكل القوي الذي يمنح مصر الأفضلية في البطولات العربية والقارية والدولية.

2
2
3
3
4
4
الكيك بوكسينج المنتخب المصري محمد صبيح بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج محمد الشيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 إثر انقلاب ميكروباص بترعة في الغربية

القانون يمنح الموظف الحصول علي حافز يصل لـ 200 جنيه شهريا في هذه الحالة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

باع ذهب أمه وعارض طقم معالق بـ 20 ألفا.. كيف يعيش توفيق عكاشة الآن؟

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحتفل بالهدف الـ 150 مع ليفربول... شاهد

وزير الري: جاري تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية لتحقيق الأمن الغذائى

روسيا تعلن حالة الطوارئ في إقليم حدودي بعد اشتعال الصراع في أوكرانيا

صخرة دفاعات الأهلي.. أبرز أرقام محمد عبد المنعم خلال مباراة الهلال السوداني

القباج: زيادة نسبة تغطية الفئات الأولى بالرعاية تحت مظلة الحماية الاجتماعية

شاهد.. باريس سان جيرمان يسقط بثلاثية أمام نانت في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| مصر ترسل شحنات طبية للسودان على متن 4 طائرات عسكرية

طريقة تحضير بيتزا سهلة في 5 دقائق

مقطع يحبس الأنفاس.. شاب يقفز داخل مبنى محترق لإنقاذ طفلين

مكافحة الألغام البحرية| ختام فعاليات التدريب البحرى الدولى IMX / CE22 بنطاق الأسطول الجنوبى

فيديو

فيديوجراف..مشكلة عائلية .. حقيقة اختطاف مدير بنك وخطيبته على الصحراوي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| مصر ترسل شحنات طبية للسودان على متن 4 طائرات عسكرية

عريس الإسماعيلية يعتذر لنساء مصر بعد ضرب زوجته قبل الزفاف..ماذا قال؟ فيديو

مكافحة الألغام البحرية| ختام فعاليات التدريب البحرى الدولى IMX / CE22 بنطاق الأسطول الجنوبى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ