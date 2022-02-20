الكيك بوكسينج يضم عناصر جديدة للمنتخب استعدادا للبطولة الإفريقية

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، انضمام عناصر جديدة للمنتخب المصري للكيك بوكسينج استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وشهدت بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج في نسختها الثالثة التي أقيمت على استاد القاهرة إقامة منافسات اختيار 10 لاعبين للانضمام إلى قوام المنتخب الوطني للكيك بوكسينج.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين كالتالي: محمد الشيمي في وزن 51 كم، محمد حسن شيكا وزن 54 كم، إسلام سمير علام وزن 60 كم، محمود السيد وزن 63.5 كم، أسامه محمد حافظ وزن 67 كم، أحمد برنس وزن 67 كم، محمد خالد وزن 81 كم، محمد جمال السيد وزن 86 كم، سيف عاطف وزن 91 كم، خالد عبد الله وزن 91 كم.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن العناصر المختارة للانضمام إلى المنتخب الوطني للكيك بوكسينج سوف تخوض منافسات جديدة أمام أبطال مصر الذين حققوا نتائج دولية خلال المنافسات العربية والدولية الأخيرة من أجل الاستقرار على الشكل النهائي لعناصر المنتخب الوطني.

وأضاف أن بطولة مصر المفتوحة للكيك بوكسينج، شهدت منافسة قوية بين كافة اللاعبين المشاركين من أجل الانضمام إلى قائمة المنتخب الأولية والتي أفرزت العديد من العناصر الجيدة التي يتنبأ لها بمستقبل رياضي متميز.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسيج أن المنتخب الوطني للعبة ينتظره العديد من الاستحقاقات الدولية التي تتمثل في إقامة البطولة الإفريقية في جنوب إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل وبطولة التضامن الإسلامي التي تقام في تركيا في شهر أغسطس من العام الجاري.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته قائلا : إنه بعد الاستقرار على القائمة النهائية للمنتخب الوطني للكيك بوكسينج سوف يتم وضع خطة فنية تتمثل في زيادة المعدل البدني والمهاري للاعبين من أجل إعدادهم بالشكل القوي الذي يمنح مصر الأفضلية في البطولات العربية والقارية والدولية.

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