إيهاب جلال يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة زاناكو في الكونفدرالية

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي لمواجهة زاناكو الزامبي، المقرر لها في تمام الثالثة عصرا، على ملعب الغروب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة الكونفدرالية.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر- أسامة جلال - محمد حمدي.

الوسط : نبيل عماد “دونجا” - بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي.

الهجوم : فاجي لاكاي.

ويسعى فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لتحقيق الفوز على زاناكو في مباراة اليوم، لتأمين صدارة المجموعة الأولى، وقطع خطوة جديدة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان فريق بيراميدز فاز على أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف، في افتتاح مشواره في دور المجموعات.

على الجانب الآخر، يتسلح فريق زاناكو بعامل الأرض، لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز في لقاء اليوم.

وخسر زاناكو الزامبي أمام الصفاقسي التونسي بهدف دون رد، في الجولة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى في كأس الكونفدرالية:

1- بيراميدز: 3 نقاط.

2ح الصفاقسي: 3 نقاط.

3- أهلي طرابلس: 0 نقاط.

4- زاناكو: 0 نقاط.