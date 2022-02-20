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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون: الولايات المتحدة لديها مقترحات جادة بشأن أمن روسيا

جون كيربي
جون كيربي

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي عن أن الولايات المتحدة لديها بعض 'المقترحات الجادة' بشأن أمن روسيا وتود أن ترد روسيا بالمثل على ذلك.
 

وقال كيربي “لقد قدمنا ​​مقترحات جادة ، من الواضح أن الروس يقابلونها بطريقة متبادلة. لكننا قدمنا ​​مقترحات جادة حول السبل التي يمكننا من خلالها تغيير الأشياء التي نقوم بها في أوروبا لمحاولة معالجة الوضع هناك ومحاولة معالجة بعض مخاوف السيد بوتين. 

وأكمل: من الواضح أن بعض الأشياء غير مطروحة على الطاولة لكننا قدمنا ​​مقترحات جادة ونريد من الروس أن يردوا بالمثل على ذلك”.
 

وفي الوقت نفسه، قالت الولايات المتحدة إن 'قضية عضوية أوكرانيا في الناتو هي قضية تخص أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. وهذا ليس شيئًا يمكن للسيد بوتين ببساطة أن يمارس حق النقض عليه"، وفقا لـ كيربي.
 

وفي وقت سابق اليوم، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن رد الغرب على المقترحات الأمنية لروسيا كان 'إجابة من أجل إجابة' ، مضيفا أن دول الناتو تتهرب من الحديث حول عدم تجزئة الأمن.

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