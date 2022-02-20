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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 12 باكية للباعة الجائلين بشبرا الخيمة فى القليوبية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إنه تمت إزالة 12 باكية من أمام سور مركز طبي عثمان، والمطلة على شارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة، ضمن أعمال التطوير الجارية، ونقل الباعة إلى باكيات حضارية، وعددها 80 باكية، تم تخصيصها لنقل الباعة الجائلين، ونقل سوق المنيل.

 

جاء ذلك خلال متابعته- يرافقه اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ونواب المجلس، والمقدم حسين الكيلاني مدير شرطة المرافق، وقوة شرطة قسم شبرا الخيمة أول ومسؤولي المتابعة بالحي- بإخلاء وإزالة باكيات سوق المنيل بشارع أحمد عرابي.


وأشار نائب المحافظ، إلى ان الحملة تأتي تنفيذا ً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بإزالة الإشغالات، وتطهير المدن والشوارع الرئيسية بأنحاء المحافظة، للحفاظ على المظهر الحضاري.

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