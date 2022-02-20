الصحة: مصر انتهت من الموجة الرابعة لـ كورونا ودخلت في الخامسة

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر انتهت من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ودخلت في الموجة الخامسة، والمبشرات جيدة فيما يتعلق بالإصابات.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تمتلك قدرات تمكنها من تقديم جرعات تعزيزية من اللقاح للدول الشقيقة، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية اختارت مصر من إفريقيا لتكون مركزا لتصنيع اللقاحات بأحدث التكنولوجيا.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر لديها بنية تحتية وتشريعية قوية تمكنها من تصنيع اللقاحات، وتتميز بعدد كبير من العلماء، وإمكانية كبيرة في نقل اللقاحات إلى الدول الأخرى بفضل البنية التحتية التي استطاعت إنشائها في الوقت السابق.

وأردف حسام عبد الغفار، أن مصر سوف تتمكن من تصنيع نوعين من اللقاح هما استرازينكا وموديرنا باستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن القاهرة تسير بشكل قوي في مجال البحث العالمي.