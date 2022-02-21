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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

تحذير عاجل للملايين
تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حذرت شركات جوجل ومايكروسوفت وموزيلا الملايين من مستخدمى متصفحاتهم جوجل كروم وإيدج وكذلك فايرفوكس، من أنه سيتم قريبًا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يؤدي إلى انهيار بعض أكبر مواقع الويب في العالم.    

وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن الشركات الثلاث ستنتقل قريبا إلى الإصدار رقم "100" ضمن تحديثاتها المستمرة، مما سيؤدى إلى فشل بعض أكبر مواقع الويب لأنها لا تستطيع معالجة الزيارات من المتصفحات. 

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وتأثرت بالفعل عدد من المواقع حاليًا منها Bethesda و T-Mobile و HBO Go و Yahoo بسبب الإصدار الجديد "100" والذى سيصل قريبا لجميع مستخدمي كروم وفايرفوكس وإيدج. 

 

وتتحقق معظم مواقع الويب من رقم إصدار متصفحك عند زيارتك بحثًا عن الأمان، وإذا كنت تستخدم متصفحًا قديمًا غير مدعوم من كروم فإنه فلن يُسمح لك بفتح الموقع خوفًا من تعرضه للاختراق من قبل المتسللين.

 

وتكمن المشكلة في الإصدار الجديد رقم "100"  في أن الكود القديم في هذه المواقع يتحقق فقط من أول رقمين، لذلك ستتم قراءة متصفحات كروم و إيدج وفاير فوكس سيتم حظره، في حين أن الإصدار الجديد سيتعامل مع الأكواد المكونة من ثلاثة أرقام.

 

ويعتبرالإصداران الثابتان من كروم و إيدج اللذان يعملان على نظام  Chromium، وهما 98 بينما متصفح فايرفوكس يعمل على إصدار 97 ، كما تم الإعلان عن إجراءات مضادة للطوارئ لمتصفحي كروم و فايرفوكس اعتمادًا على عدد مواقع الويب التي تفشل عند الإطلاق. 
 

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