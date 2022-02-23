صاحب صاحبه.. سيارة أسطورية شاركت بالفيلم.. اعرف قصتها

"سرنجة شغالة في أجزاخانة، والله أبغى شي لكن أستحي، الكلب اللولو هوهو" من الصعب على من يمتهن مهنة الكوميديا في الفن المصري أن ينال إعجاب الجماهير، كيف ذلك وقد اعتاد المصريين على مشاهدة عمالقة الكوميديا في العالم العربي كنجيب الريحاني وحسن فايق واسماعيل يس وغيرهم الكثير، حتى باتت الكوميديا الحديثة مهمة غاية في الصعوبة ولكن الأمر إختلف هنا مع خفة ظل اثنان من اهم فناني السينما الحديثة والمسرح أيضًا، استطاعا أن يغيرا مفهوم الفن الكوميدي في أذهان المشاهدين ورسخا ذلك بعملهم معًا في إحدى الروائع الكوميدية فيلم "صاحب صاحبه" إنهما محمد هنيدي وأشرف عبد الباقي".

فيلم صاحب صاحبه

أسامة "محمد هنيدي" وجاد "أشرف عبد الباقي" صديقان منذ نعومة أظافرهما ويتجاور بابهما في طابق واحد، كتب لهما القدر على أن يعيش كلًا منهما واحد برفقة والدته المسنة والآخر برفقة جده المسن سائق أحد قطارات السكة الحديد سابقًا، حالفهما الحظ أن يحصلان على إعارة للعمل في دول الخليج ولكن العائق كان في انه يجب أن يظل أحدهما لرعاية الأم والجد، وظل أسامة يرعاهما منتظرًا صديقه للعوده من الخارج، وبعد عودته حدثت الكثير من المفارقات الكوميدية من بينها زواج الجد المسن والأم، ووقوع أسامة في حب الفتاة الثرية شابينام "ريهام عبد الغفور".

فيلم صاحب صاحبه

رافقت أبطال فيلم "صاحب صاحبه" جنبًا إلى جانب سيارتين من من اهم السيارات التي ظهرت في الشوارع المصرية، اولها تلك التي صدمت جد أسامة حينما استقل دراجته ظنًا منه انه سيلحق بالقطار الذي يعمل به ناسيًا أنه قد ترك هذا العمل منذ زمن، وكانت من إنتاج أسطورة صناعة السيارات الألمانية فولكس واجن VOLKS WAGEN وهي الأيقونة "الخنفساء" VOLKS BEETLE.

فيلم صاحب صاحبه

تم صناعة السيارة الأسطورية "الخنفساء" VOLKS WAGEN BEETLE بأمر من زعيم النازية الألماني أدولف هتلر لاستخدامها كدعاية لنظامه النازي، فأمر بصناعة سيارة بسيطة للشعب إقتصادية في الشراء والاستهلاك وأن تكون صغيرة ذات مساحة واسعة من الداخل لتسع لاستيعاب 4 أفراد وبنفس الوقت خفيفة سريعة، فخرجت الأسطورة BEETLE إلى النور.

فيلم صاحب صاحبه

حققت الأيقونة BEETLE إنتشارًا واسعًا ونجاحًا منقطع النظير خلال منافستها في السوق العالمية للسيارات، وأيضًا حققت أكبر نسب مبيعات في العالم في العام 1972 حيث وصل معدل إنتاجها إلى ما يقرب من 21 مليون نسخة لهذا العام، وكانت قد استمدت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

فيلم صاحب صاحبه

اما السيارة الأخرى فهي تلك التي رافقت قصة حب أسامة و شابينام وهي أشهر سيارة شبابية ذات قوة دفع رباعية لجيل الألفية الثانية، والتي أصدرتها الشركة الامريكية ذات التاريخ العريق جيب JEEP، التي أطلق عليها هذا الاسم كمختصر لكلمتي GENERAL PURPOSES والتي تعني السيارة ذات الاغراض المتعددة في القاموس العسكري.

فيلم صاحب صاحبه

تخصصت الشركة الأمريكية جيب JEEP منذ نشأتها في العام 1941 بصناعة السيارات العسكرية ذات قوة الدفع الرباعية وذلك بسبب مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء فترة الحروب تحولت اصدارات هذه الشركة لتصبح اول سيارة رباعية الدفع مخصصة للأفراد وأشهرها الطراز الشبابي الذي ظهر خلال أحداث الفيلم وهو JEEP CHEROKEE ذلك الطراز الذي حاز على شهرة واسعة في الشوارع المصرية خاصة بين فئة الشباب فترة بدايات الألفية الثانية.

فيلم صاحب صاحبه

وظهرت السيارة JEEP CHEROKEE خلال أحداث فيلم "صاحب صاحبه " موديل عام 2000، وقد استمدت قوتها من خيارين من المحركات، أولها مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، والمحرك الآخرمكون من 6 أسطوانات، بسعة 4000 سي سي، ليولد قوة قدرها 190 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

فيلم صاحب صاحبه

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم صاحب صاحبه الفنان أشرف عبد الباقي، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن ياتي من بينهم "لطفي لبيب، ريهام عبد الغفور، محمد يوسف، فوزية عبد العليم، عمرو يسري، حسن الديب، أميرة نايف، حمدي هيكل، أسامة أبو الخير، سحر كامل، سامح حسين، مصطفى الطوخي"، ومن تأليف ماهر عواد، و إخراج سعيد حامد، وتم عرض فيلم صاحب صاحبه لأول مرة بدور العرض السينمائية في 7 أغسطس من العام 2002.