عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صاحب صاحبه.. سيارة أسطورية شاركت بالفيلم.. اعرف قصتها

فيلم صاحب صاحبه
فيلم صاحب صاحبه

"سرنجة شغالة في أجزاخانة، والله أبغى شي لكن أستحي، الكلب اللولو هوهو" من الصعب على من يمتهن مهنة الكوميديا في الفن المصري أن ينال إعجاب الجماهير، كيف ذلك وقد اعتاد المصريين على مشاهدة عمالقة الكوميديا في العالم العربي كنجيب الريحاني وحسن فايق واسماعيل يس وغيرهم الكثير، حتى باتت الكوميديا الحديثة مهمة غاية في الصعوبة ولكن الأمر إختلف هنا مع خفة ظل اثنان من اهم فناني السينما الحديثة والمسرح أيضًا، استطاعا أن يغيرا مفهوم الفن الكوميدي في أذهان المشاهدين ورسخا ذلك بعملهم معًا في إحدى الروائع الكوميدية فيلم "صاحب صاحبه" إنهما محمد هنيدي  وأشرف عبد الباقي".

فيلم صاحب صاحبه

أسامة "محمد هنيدي" وجاد "أشرف عبد الباقي" صديقان منذ نعومة أظافرهما ويتجاور بابهما في طابق واحد، كتب لهما القدر على أن يعيش كلًا منهما واحد برفقة والدته المسنة والآخر برفقة جده المسن سائق أحد قطارات السكة الحديد سابقًا، حالفهما الحظ أن يحصلان على إعارة للعمل في دول الخليج ولكن العائق كان في انه يجب أن يظل أحدهما لرعاية الأم والجد، وظل أسامة يرعاهما منتظرًا صديقه للعوده من الخارج، وبعد عودته حدثت الكثير من المفارقات الكوميدية من بينها زواج الجد المسن والأم، ووقوع أسامة في حب الفتاة الثرية شابينام "ريهام عبد الغفور".

فيلم صاحب صاحبه

رافقت أبطال فيلم "صاحب صاحبه" جنبًا إلى جانب سيارتين من من اهم السيارات التي ظهرت في الشوارع المصرية، اولها تلك التي صدمت جد أسامة حينما استقل دراجته ظنًا منه انه سيلحق بالقطار الذي يعمل به ناسيًا أنه قد ترك هذا العمل منذ زمن، وكانت من إنتاج أسطورة صناعة السيارات الألمانية فولكس واجن VOLKS WAGEN وهي الأيقونة "الخنفساء" VOLKS BEETLE.

فيلم صاحب صاحبه

تم صناعة السيارة الأسطورية "الخنفساء" VOLKS WAGEN BEETLE بأمر من زعيم النازية الألماني أدولف هتلر لاستخدامها كدعاية لنظامه النازي، فأمر بصناعة سيارة بسيطة للشعب إقتصادية في الشراء والاستهلاك وأن تكون صغيرة ذات مساحة واسعة من الداخل لتسع لاستيعاب 4 أفراد وبنفس الوقت خفيفة سريعة، فخرجت الأسطورة BEETLE  إلى النور.

فيلم صاحب صاحبه

حققت الأيقونة BEETLE إنتشارًا واسعًا ونجاحًا منقطع النظير خلال منافستها في السوق العالمية للسيارات،  وأيضًا حققت أكبر نسب مبيعات في العالم في العام 1972 حيث وصل معدل إنتاجها إلى ما يقرب من 21 مليون نسخة لهذا العام، وكانت قد استمدت السيارة VOLKS WAGEN BEETLE قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

فيلم صاحب صاحبه

اما السيارة الأخرى فهي تلك التي رافقت قصة حب أسامة و شابينام وهي أشهر سيارة شبابية ذات قوة دفع رباعية لجيل الألفية الثانية، والتي أصدرتها الشركة الامريكية ذات التاريخ العريق جيب JEEP، التي أطلق عليها هذا الاسم كمختصر لكلمتي GENERAL PURPOSES والتي تعني السيارة ذات الاغراض المتعددة في القاموس العسكري.

فيلم صاحب صاحبه

تخصصت الشركة الأمريكية جيب JEEP منذ نشأتها في العام 1941 بصناعة السيارات العسكرية ذات قوة الدفع الرباعية وذلك بسبب مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء فترة الحروب تحولت اصدارات هذه الشركة لتصبح اول سيارة رباعية الدفع مخصصة للأفراد وأشهرها الطراز الشبابي الذي ظهر خلال أحداث الفيلم وهو JEEP CHEROKEE ذلك الطراز الذي حاز على شهرة واسعة في الشوارع المصرية خاصة بين فئة الشباب فترة بدايات الألفية الثانية.

فيلم صاحب صاحبه

وظهرت السيارة JEEP CHEROKEE  خلال أحداث فيلم "صاحب صاحبه " موديل عام 2000،  وقد استمدت قوتها من خيارين من المحركات، أولها مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصانًا، متصل بناقل حركة يدوي الأداء، والمحرك الآخرمكون من 6 أسطوانات، بسعة 4000 سي سي، ليولد قوة قدرها 190 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

فيلم صاحب صاحبه

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان محمد هنيدي بطولة فيلم صاحب صاحبه الفنان أشرف عبد الباقي، وبرفقتهم مجموعة من كبار نجوم الفن ياتي من بينهم "لطفي لبيب، ريهام عبد الغفور، محمد يوسف، فوزية عبد العليم، عمرو يسري، حسن الديب، أميرة نايف، حمدي هيكل، أسامة أبو الخير، سحر كامل، سامح حسين، مصطفى الطوخي"، ومن تأليف ماهر عواد، و إخراج سعيد حامد، وتم عرض فيلم صاحب صاحبه لأول مرة بدور العرض السينمائية في 7 أغسطس من العام 2002.

سيارات المشاهير المصريين سيارات سيارات المشاهير في مصر اشرف عبد الباقي محمد هنيدي فيلم صاحب صاحبه VOLKS WAGEN BEETLE JEEP CHEROKEE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

عزة مصطفى تخرج لـ فاصل مفاجئ لحظة بث حلقة برنامجها | شاهد

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حالة الطقس حتى الجمعة: رياح محملة بالرمال والأتربة على أغلب الأنحاء |فيديو

الحبس 70 سنة وغرامات 80 مليون جنيه|ضبط هارب من تنفيذ 320 حكما

وليد مراد يكشف لصدى البلد سر الهبوط المبهر.. ويؤكد: رحلة مطار هيثرو توجت مسيرتي بـ"جائزة السماء".. والأهم رفع اسم مصر للطيران عالميا

راسي فوق أوي..أول تعليق من ضحية شادي خلف في قضية التحرش الجنسي

موضوعات متعلقة

"أنت عدو المرأة ولا عدو الفرخة؟".. حكاية السيارة موريس مع إسماعيل يس| صور

المرسيدس تاكسي المحروسة .. حكاية السيارات الأجرة في مصر | صور

ميركوري.. تحفة الستينيات التي ظهرت مع جيمس بوند.. اعرف حكايتها

ترشيحاتنا

فعالية لقاح سينوفارم تنتهي بعد 6 أشهر فقط.. دراسة

العالم على صفيح ساخن.. الأمم المتحدة تجتمع لمناقشة الأزمة الأوكرانية.. ماذا حدث؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

دنيا عبد العزيز ترقص في حفل زفافها على أغاني عمرو دياب |فيديو

مفيش مجاملة.. سميحة أيوب توجه رسالة لـ مديحة حمدي |فيديو

دونيتسك ولوجانسك تطلبان مساعدة بوتين لصد عدوان الجيش الأوكراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

ظهور تاريخي.. محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ