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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حماية الأراضي: 91 ألف فدان زراعي ضاعت في التعديات منذ 2011

صدى البلد

كشف المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، النتائج السلبية للأزمة الناتجة عن البناء على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية لحماية الرقعة الزراعية تكون عن طريق التبليغ عن الجريمة، أو التوعية بقيمة الأراضي.

وأضاف عامر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هناك خطة ممنهجة موضوعة من قبل القيادة السياسية للحفاظ على الأراضي الزراعية عبر المشاركة المجتمعية للقطاع المصري من كافة أجهزة الدولة، ومنع الجريمة قبل وقوعها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن قوة الدولة في قوة تنفيذها للقانون، مؤكدًا أنه تم العمل على تنفيذ الخطة منذ شهر يناير 2022؛ وكانت توجد خطة قبل ذلك لكن لا يوجد تناسق في المشاركة الكاملة لأجهزة الدولة، وعدم التنسيق في البيانات الصادرة بهذا الصدد.

وتابع أنه سيتم توحيد البيانات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية ليكون مصدرها محافظ الإقليم، مؤكدًا أنه ضاع حوالي 91 ألف فدان خلال الفترة من 2011 حتى الآن من الرقعة الزراعية.

ولفت سعد عامر، إلى أنه سيتم انحسار التعديات بتكاتف أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أنه من شهر يناير 2022 حتى 13  فبراير 2022 تمت إزالة تعديات على 90 فدانًا من أصل 100 فدان، مؤكدًا وجود لجان منع التعدي ودورها منع وقوع الجريمة منذ بدايتها، عملها رقابة على الرقعة الزراعية.

وأكد أن هذه اللجان ستضم في تكوينها عمدة القرية، وسيُمنح الضبطية القضائية التي تمكنه من وقف التعديات على الفور، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك رقابة جوية- أيضًا- لحصر التعديات، ومتابعة تنفيذ قرارات المحافظين بإزالة المخالفات.

أحمد موسى الأراضى الزراعية رئيس الإدارة المركزية الإعلامي أحمد موسى الرقعة الزراعية

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