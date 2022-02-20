محافظ الشرقية: 71 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.. فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن هناك الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية منذ عام 2014، لكن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للسيطرة على التعديات.

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المخالفات تواجه بإزالة فورية وفي حالة تكرارها مرة أخرى يتعرض المواطن للمسائلة القانونية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت أكثر من 71 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية، منذ 2014 وتم إزالة 30 ألف حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض التعديات على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التعامل معها بكل حسم.