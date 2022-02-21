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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل للملايين من مستخدمي كروم وفايرفوكس.. مايكروسوفت تكشف شرط تحميل Windows 11 Pro

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج


حذرت شركات جوجل ومايكروسوفت وموزيلا الملايين من مستخدمى متصفحاتهم جوجل كروم وإيدج وكذلك فايرفوكس، من أنه سيتم قريبًا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يؤدي إلى انهيار بعض أكبر مواقع الويب في العالم.    

 

مايكروسوفت توضح شرط تحميل وتثبيت Windows 11 Pro


كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية عن متطلبات تحميل Windows 11 Pro وتحديثات ويندوز 11 القادمة، حيث ستبدأ الشركة في إصدار ويندوز 11 على الأجهزة خلال الفترة القادمة.      

 

آبل في طريقها لتحقيق أرباح بقيمة تريليون دولار بحلول 2030


كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية في طريقها لتحقيق أرباح تصل لتريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 ، كما أنه من المرجح أن تكون أول شركة تحقق مثل هذه الأرباح.

 

اتهامات لـ فيسبوك بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا


كشف عدد من الوثائق أن عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك متهمة بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا، وأن فيسبوك Facebook  كانت عاملا أساسيا في المذابح العرقية التى تمت في إثيوبيا.

 

الحكومة الأمريكية تضيف على بابا و Tencent لقائمة الشركات المقرصنة سيئة السمعة


في إجراء هو الأكثر خطورة بعد حظر شركتى هواوى و ZTE  الصينيتين، قامت الحكومة الأمريكية بإضافة AliExpress المملوكة لشركة على بابا، وكذلك تطبيق الدردشة الشهير WeChat المملوك لشركة Tencent  تينسينت الصينية إلى قائمة الشركات المقرصنة سيئة السمعة.  

 

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