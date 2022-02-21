أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل للملايين من مستخدمي كروم وفايرفوكس.. مايكروسوفت تكشف شرط تحميل Windows 11 Pro

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



حذرت شركات جوجل ومايكروسوفت وموزيلا الملايين من مستخدمى متصفحاتهم جوجل كروم وإيدج وكذلك فايرفوكس، من أنه سيتم قريبًا إجراء تحديث موحد لجميع المتصفحات الثلاثة مما قد يؤدي إلى انهيار بعض أكبر مواقع الويب في العالم.



كشفت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية عن متطلبات تحميل Windows 11 Pro وتحديثات ويندوز 11 القادمة، حيث ستبدأ الشركة في إصدار ويندوز 11 على الأجهزة خلال الفترة القادمة.



كشفت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية في طريقها لتحقيق أرباح تصل لتريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 ، كما أنه من المرجح أن تكون أول شركة تحقق مثل هذه الأرباح.



كشف عدد من الوثائق أن عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك متهمة بالتحريض على القتل العرقي في إثيوبيا، وأن فيسبوك Facebook كانت عاملا أساسيا في المذابح العرقية التى تمت في إثيوبيا.



في إجراء هو الأكثر خطورة بعد حظر شركتى هواوى و ZTE الصينيتين، قامت الحكومة الأمريكية بإضافة AliExpress المملوكة لشركة على بابا، وكذلك تطبيق الدردشة الشهير WeChat المملوك لشركة Tencent تينسينت الصينية إلى قائمة الشركات المقرصنة سيئة السمعة.