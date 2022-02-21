حسام البدري يرفض عرضأ لتدريب الإسماعيلي

كشف الكابتن احمد حسن ، عن رفض حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، عرض رسمي لتدريب نادي الاسماعيلي خلال الفترة الماضية في ظل تراجع نتائج الدراويش في الموسم الحالي

وكتب احمد حسن عبر صفحتة الرسمية بموقع “ فيسبوك ” خاص.. إدارة الإسماعيلي تواصلت مع حسام البدري في الأيام الماضية لكنه رفض واعتذر ولم يتناقش في أي أمور مالية من الأساس ".

و واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، تدريباته علي الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، وذلك فى إطار الاستعداد لمواجهة الجونة مساء الأربعاء القادم في إطار الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران باجتماع عقده الجهاز الفني مع اللاعبين لحثهم علي استعادة الانتصارات والتشديد علي ضرورة اللعب بالروح والتركيز حتى الدقيقة الأخيرة لإسعاد الجماهير العاشقة للفريق.

كما اشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية منها تخصيص الجهاز الفني تدريبات على العرضيات والكرات الثابتة بجانب التسديدات باعتبارها أحد الحلول الهجومية لتسديد الأهداف فى شباك المنافس.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة، بغرض إصلاح الأخطاء وتلافيها خلال اللقاءات المقبلة إعتبارا من مواجهة الجونة.