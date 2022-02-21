ضبط شخص ظهر بـ سلاح أبيض أمام إحدى المدارس في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض أمام إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

وبالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (عاطل – "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطه وبحوزته السلاح المشار إليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة حدوث مشادة كلامية بينه وبين صاحب أحد المحلات التجارية بمحل الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.