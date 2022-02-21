قصيدة في حب الرئيس.. «مصري أصيل» تروي إنجازات السيسي |فيديو

أهدى شاب من محافظة الإسكندرية، يدعى «سعيد المصري»، قصيدة في حب الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان «مصري أصيل»، للإشادة بإنجازات الرئيس منذ توليه الحكم، وللرد على المغرضين الذين يستهدفون إسقاط الدولة المصرية.

وجاءت القصيدة كالآتي:

"٢٥ يناير قامت ثورة بالملايين

ماتوا ولادنا وكنا في حيرة

مش عارفين رايحيين على فين

في 30 ستة كنا فهمنا أن الاخوان خاينين ضالين

وكنا بنحلم وبنتمنى برئيس يجي يخليها جنا

فجأة لاقينا بطل قدامنا بيحقق لينا كل آمالنا

أول إنجاز هز وطنا أنه قضلنا على الإرهاب

بعقيدة ثابتة وراسخة وفاهمة أن الإسلام كله سلام"

"أمي وعمي وخالي وصاحبي كانوا بيعانوا من فيروس سي

وأنا وجيراني وكل حبايبي مش عارفين الحل منين

فجأة لقينا رئيسنا الغالي مليان طيبة وخير وحنان

عالج أمي وخالي وعمي وكتير غيرنا يا مصريين

كنا بنحلم وبنتمنى برئيس يجي يخليها جنا

فجأة لاقينا بطل قدامنا بيحقق لينا كل آمالنا

طرق وكباري ووحدات سكنية وحياة كريمة وعاصمة إدارية

ربي يعينك ويقويك يا فخر الأمة العربية"