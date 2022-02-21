20 مترًا .. شيف تركي يبهر متابعيه بأكبر ساندويتش شاورما

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للشيف التركي الشهير محمد إكرام و الذي قام بإعداد أكبر ساندويتش شاورمة بغرض دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول ساندويتش شاورما.

وبحسب ما نشرت صحيفة " زمان" التركية، فإن الشيف محمد إكرام أعلن عن رغبته في صنع شطيرة من الدجاج يدخل من خلالها موسوسعة جينيس للأرقام القياسية.



و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الشيف إكرامي قام بإعداد شطيرة من الدجاج و قام بوضعها أمام باب المطعم الخاص به و قام إلتقاط مقطع فيديو لشطيرته الكبيرة البالغ طولها 20 مترا.



ووفقا لما ذكره الطباخ التركي، فإن 9 أشخاص من مساعديه ساهموا في صنع تلك الشطيرة الكبيرة، و قاموا بإلتقاط الصور محها أمام المطعم الخاص به.

الشيف محمد اكرامي قام بصنع فطيرة من الدجاج في السابق طولها مترين و نصف، و أن الأمر ليس جديدا عليه، و لكن هذه المرة كانت بهدف دخول موسوعة جينيس.