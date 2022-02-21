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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

20 مترًا .. شيف تركي يبهر متابعيه بأكبر ساندويتش شاورما

ساندويتش شاورما
ساندويتش شاورما

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو  للشيف التركي الشهير محمد إكرام و الذي قام بإعداد أكبر ساندويتش شاورمة بغرض دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأطول ساندويتش شاورما. 

وبحسب ما نشرت صحيفة " زمان" التركية، فإن الشيف محمد إكرام أعلن عن رغبته في صنع شطيرة من الدجاج يدخل من خلالها موسوسعة جينيس للأرقام القياسية. 

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و بحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن الشيف إكرامي قام بإعداد شطيرة من الدجاج و قام بوضعها أمام باب المطعم الخاص به و قام إلتقاط مقطع فيديو لشطيرته الكبيرة البالغ طولها 20 مترا.

 
ووفقا لما ذكره الطباخ التركي، فإن 9 أشخاص من مساعديه ساهموا في صنع تلك الشطيرة الكبيرة، و قاموا بإلتقاط الصور محها أمام المطعم الخاص به. 

 الشيف محمد اكرامي قام بصنع فطيرة من الدجاج في السابق طولها مترين و نصف، و أن الأمر ليس جديدا عليه، و لكن هذه المرة كانت بهدف دخول موسوعة جينيس. 

رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشيف التركي محمد إكرام أكبر سندويتش شاورمة موسوعة جينيس للأرقام القياسية موسوعة جينيس

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