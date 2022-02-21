محافظ الوادي الجديد: دراسة أنسب مسار لتوصيل الصرف الصحي بعين البرج

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بدراسة أنسب مسار لتوصيل الصرف الصحي والذي يتم تنفيذه في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، خلال تفقده للمنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ياتي ذلك استجابة لمطالب أهالي منطقة عين البرج بحي السبط البحري بالخارجة بتوصيل الصرف الصحي وتطوير الخدمات بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما تابع الزملوط أعمال إنشاء محور يربط بين منطقة السبط البحري والطريق الدائري بطول ١.٥ كم بمنطقة الغرود الرملية تمهيدًا لبدء توصيل الصرف الصحي للمنطقة.