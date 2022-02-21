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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: دراسة أنسب مسار لتوصيل الصرف الصحي بعين البرج

اثناء الجوله
اثناء الجوله

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بدراسة أنسب مسار لتوصيل الصرف الصحي والذي يتم تنفيذه في إطار خطة المحافظة لتطوير المناطق غير المخططة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، خلال تفقده للمنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ياتي ذلك استجابة لمطالب أهالي منطقة عين البرج بحي السبط البحري بالخارجة بتوصيل الصرف الصحي وتطوير الخدمات بالمنطقة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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كما تابع الزملوط أعمال إنشاء محور يربط بين منطقة السبط البحري والطريق الدائري بطول ١.٥ كم بمنطقة الغرود الرملية تمهيدًا لبدء توصيل الصرف الصحي للمنطقة.

الوادى الجديد العملية التعليمية الطريق الدائرى التنمية محافظ الوادي الجديد خدمات الفصل الدراسي لفصل الدراسي الثاني منطقة عين البرج حي السبط البحري بالخارجة

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