محافظ الوادي الجديد: انتظام العملية التعليمية بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتظام العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة بالتزامن مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع. موجهاََ بالمتابعة المستمرة بكافة الإدارات التعليمية والمرور الدائم على المدارس.

وأوضح الدكتورجمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن 471 مدرسة استقبلت نحو 70 ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة مع وضع خطة لتقليل الكثافات الطلابية بالفصول حفاظاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

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