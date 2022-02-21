مصطفى درويش يعلن تغيير اسمه بسبب نجم "الكاميرا الخفية"

قرر الفنان مصطفى درويش، تغيير اسمه الفني إلي مصطفي حسين درويش، وذلك بسبب تشابه اسمه مع الفنان القدير مصطفى درويش، والذي سبب لبس لدى الجمهور.

ونشر مصطفى حسين درويش، مقطع فيديو مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان مراد مكرم والفنان القدير مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: “يا جماعة ده استأذى وبحبه من أيام الكاميرا الخفية أستاذ مصطفى درويش”.

وأضاف: “أنا عارف عملت لي مشاكل كتيرة بسبب تشابه الأسماء، بس هو أحق منى بالاسم أنا بعتذر له لو في أى حاجة حصلت أو مشكلة”.

مصطفى حسين درويش يتنازل عن اسمه

وتابع مصطفى حسين: “كل المنتجين ولكل الأساتذة المشرفين أنا أسمى مصطفى حسين درويش والأستاذ اسمه مصطفى درويش وده حقه وحقك عليا بس أنا متنازل عن اسم مصطفى درويش.. وبتمنى له كل التوفيق”.