طلب إحاطة بشأن تحويل منطقة دير المحرق بأسيوط مركزا للسياحة الدينية

بعد مرور العائلة المقدسة بها..

تقدم النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد العناني وزير السياحة و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بشأن تحويل منطقة دير المحرق لمنطقة سياحية.



وقال “ نظير ” خلال طلب الإحاطة، إنه من الضروري إتخاذ كافة الإجراءات وتدبير الموارد المالية لتحويل منطقة الدير المحرق بمركز القوصية - محافظة اسيوط إلى منطقة سياحية دينية وجاذبة للسياحة الدينية حيث أنها تعد النقطة الهامة في مسار العائلة المقدسة والتي مكثت بها حوالي ستة أشهر وعشرة أيام، سواء بمنطقة الدير المحرق أو بكنيسة السيدة العذراء شرق النيل.

ولفت عضو مجلس النواب، أيضا لوجود منطقة آثار بقرية مير غرب الدير المحرق وما يستتبع ذلك من إنشاء فنادق وتهيئة للطرق وتطوير للبنية التحتية وتوفير فرص العمل وخلق تنمية حقيقية بوسط الصعيد ووضع تلك المنطقة على خريطة الإعلام وخاصة بعد اعتماد زيارتها من بابا الفاتيكان والبابا تواضروس كمن ذهب إلى القدس الشريف.

وطلب النائب إحالته إلى لجنة السياحة لمناقشته، وذكر النائب أنها تعد الاداه البرلمانية الثانية فى هذا الشأن منذ الفصل التشريعى السابق، حيث تقدم بطلب إحاطة فى هذا الشأن ولم يتم إتخاذ اية إجراءات حتى تاريخه.

