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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: سأعلن عن قرارات مهمة..وروسيا هي من اسست أوكرانيا

صدى البلد

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  كلمة إلى الشعب الروسي بشأن الاعتراف باستقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وقال بوتين في كلمته:"أوكرانيا بالنسبة لنا ليست دولة جوار فحسب بل لدينا ثقافة مشتركة ودين مشترك وأقرباء لنا هناك. وتجمعنا معها اتفاقيات شراكة".

وأضاف بوتين أن "الأوضاع في دونباس أصبحت معقدة بشكل كبير"، قائلا إنه سيعلن عن قرارات بشأن الأزمة في أوكرانيا.

وتابع:"أوكرانيا العصرية بشكلها الحالي شكلت من قبل روسيا بعد ثورة 1917 بالكامل"، واصفاً إياها بأنه أرض روسية قديمة، قائلا"أرض روسية قديمة".

بوتين: الأوضاع في شرق أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة

بوتين: شرق أوكرانيا أرض روسية قديمة.. فيديو

وقال بوتين إن أوكرانيا كانت بالأساس جزءا من الاتحاد السوفييتي، وأن "روسيا الشيوعية هي من أسس أوكرانيا الحديثة"، وأن "أوكرانيا العصرية  بشكلها الحالي شكلت من قبل روسيا بعد ثورة 1917 بالكامل".

وأضاف:" ستالين هو الذي حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي لتشكيل دولتها، و لينين هو الذي خلق دولة أوكرانيا التي نراها حاليا"، و" لدينا ثقافة وتاريخ مشترك مع مواطنين في أوكرانيا وهم أقاربنا وليسوا أصدقائنا فحسب".

وواصل:"ننظر إلى أوكرانيا على أنها جزء لا يتجزأ من تاريخنا". و"منطقة دونباس سحبت من سيادة روسيا ونقلت إلى السيادة الأوكرانية، وأوكرانيا المعارصة أنشئت على حساب الأراضي الروسية تاريخيا".

بوتين أوكرانيا روسيا دونباس ستالين

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