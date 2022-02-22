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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

المدرعة تمساح
المدرعة تمساح

مجمع الصناعات الهندسية، صرح من صروح القوات المسلحة في إنتاج قطع الغيار وتجديدها، وله دور كبير في إنتاج وتجديد قطع الغيار الموجودة بالقوات المسلحة والتي أصبحت لم تنتج بالأسواق العالمية.

مجمع الصناعات الهندسية هو أحد الوحدات الرئيسية التابعة لإدرة المركبات للقوات المسلحة، حيث يرجع تاريخ إنشاء مجمع الصناعات الهندسية إلى عام 1978، تحت مسمي "الورش الرئيسية لإنتاج وتجديد قطع غيار السيارات رقم 11".

مجمع الصناعات الهندسية يتكون من 12 مصنع و2 مركز تخصصي، ومن أهم المصانع الموجودة داخل المجمع: "مصنع إنتاج الردياتير - مصنع إنتاج الشكمان - مصنع إنتاج المنتجات الغير معدنية كـ «البلاستيك – الكاوتشوك» – مصنع التجهيزات - مصنع إنتاج الفوم - مصنع إنتاج المركبات المدرعة"، كذلك يوجد مركز فحص واختبار المنتجات، ومركز التصميم الآلي الحديث للمركبات المدرعة.

والمواصفات التي يعمل بها مجمع الصناعات الهندسية ، ذات مواصفات عالمية، كما أن المجمع حاصل على شهادة الأيزو، كما أن ما يزيد عن طاقة المُجمع ، يتم استغلاله في الأسواق المحلية وطلبية مطالب القطاع المدني مثل "الردياتير – الشكمان – المنتجات البلاستيكية".

كما أن هناك بعثات خارجية، للمهندسين والفنين العاملين داخل مجمع الصناعات الهندسية، لمعرفة أحدث ما توصلت إليه التكنولجيا العالمية.

المدرعة تمساح

المدرعة تمساح

في عام 2014، كانت باكورة إنتاج أول مدرعة داخل مجمع الصناعات الهندسية، وهي المدرعة  "التمساح"، وتم إنتاج عدة نماذج مختلفة منها، كـ التمساح "2 و 3 و 4 و 5" حتى المركبة الخفيفة، والتغير والتنوع في مركبات التمساح يكون حسب احتيجات القوات المسلحة من مركبات ذات حماية مرتفعة وخفيفة.

عائلة "التمساح"

مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات للقوات المسلحة، حيث عرض المجمع نماذج لعائلة المدرعة "تمساح"، وهي ناقلات جند مدرعة مُطوّرة بالتعاون بين مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية ومصنع "200 الحربي" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومصنع "قادر للصناعات المتطورة" التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة، مع مستوى مُتقدّم من الحماية ضد التهديدات المُختلفة.  

ونستعرض خلال السطور التالية أهم مميزات كل مدرعة من مدرعات عائلة "التمساح".

المدرعة تمساح

تمساح 1

المدرعة تمساح 1 هي 4*4 وهي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها إلى 8 أشخاص، وتمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أنها مدرعة 4*4 وتشبه حرف الـ V المُشتت للإنفجارات، حيث تصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة وهي مبنية على شاسيه من شركة "أورال Ural" الروسية.

ويمكن للمدرعة أن تكون  ناقلة أفراد مدرعة مٌزودة ببرج لرامي الرشاش أو مركبة إسعاف مُجهّزة أو مركبة حرب إلكترونية لأغراض الأعاقة والشوشرة اللاسلكية، وذلك حسب الرغبة، مما يعطيها مميزات كثيرة، كما أن المدرعة مزودة بمحطة مُسلّحة عاملة بالتحكم عن بعد تحوي رشاش.

ويبلغ طول المدرعة 6 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.3 طن، كما تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 80 كم / س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

يبلغ مستوى الحماية من الألغام Stanag 4 مع إمكانية إضافة مقاعد مضادة للصدمات الإنفجارية وأرضية ماصة للصدمات، ويصل مستوى الحناية البالستية للبدن والزجاج والبرج القتالي إلى BR7 المضاد للطلقات الخارقة للدروع، وتوجد 8 مزاغل جانبية وخلفية لإطلاق النار من داخل المدرعة.

المدرعة تمساح

تمساح 2

المدرعة تمساح 2 هي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها إلى 10 أشخاص، وتمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أنها مدرعة 6*6 وتصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة وهي مبنية على شاسيه من شركة "أورال Ural" الروسية.

ويبلغ طول المدرعة 7.44 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.8 طن، كما تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 80 كم / س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

والمدرعة تمساح 2  مزودة بمستوى الحماية ضد الألغام stanag 4 كذلك مستوى الحماية الباليستية BR7، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و10 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات، كما يمكن إضافة قاعدة للسلاح طبقا للنوع، وأرضية ماصة للصدمات، كما يوجد على سطح المدرعة برجين لقاعدتين سلاح طبقا لنوع المهمة.

المدرعة تمساح

تمساح 3 "بيك أب"
المدرعة تمساح 3 بيك أب هي ناقلة أفراد 4*4 تكتيكية خفيفة، مُصممة لمهام الدورية والمراقبة والعمليات الخاصة، وهي مبنية على شاسيه مركبات "هامفي - Humvee" من شركة "AM General" الأمريكية، حيث أنها مزودة بمستوى الحماية الباليستية BR6، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و4 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات، وبرج حماية 360 درجة لرامي الرشاش.

كما يوجد 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية و2 شاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، ويبلغ طاقمها 4 أفراد، ويبلغ الوزن الكلي لها 6.4 طن وارتفاع2.25 متر وعرض 2.20 متر، وأقصى سرعة لها 125 كيلومتر وتستطيع أن تقطع مسافة 442 كيلومتر.

تمساح 3

المدرعة تمساح 3 هي ناقلة أفراد 4*4 ، و يبلغ طاقمها 6 أفراد ويوجد بها 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلة وشاشة أمامية 9 بوصة، كما يمكن إضافة إليه قاعدة سلاح طبقا للنوع وأرضية ماصة للصدمات، حيث أنها مزودة بمستوى الحماية الباليستية BR6، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و5 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات.

ويبلغ الوزن الكلي للمدرعة 6.4 طن، وارتفاعها 2.250 متر وعرض 2.220 متر ، وأقصى سرعة لها 125 كيلومتر بمدى يصل إلى 442 كيلو متر.

المدرعة تمساح

تمساح 4

المدرعة تمساح 4 هي ناقلة أفراد 4*4  ويبلغ طاقمها 8 أفراد وهي مبنية بدون شاسيه، ويوجد بها 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلة وشاشة أمامية 9 بوصة، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ومقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية  وداعم للكاوتشات.

كما تحتوي المدرعة على نظام GPS وقاعدة للسلاح - rces ، ودهان عسكري، كما يبلغ الوزن الكلي للمدرعة 15 طن، وأقصى ارتفاع لها 2.7 متر، بعرض 2.5 متر وبطول 6.280 متر، كما أن أقصى مسافة لها 500 كيلومتر بسرعة 95 كيلومتر / الساعة.

تمساح 5

المدرعة تمساح 4 هي ناقلة أفراد 4*4، وهي مبنية علي شاسيه لاند كروزر، ويبلغ عدد طاقم المدرعة 4 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 180 كم /ساعة ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ويوجد مقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية وداعم للكاوتشات ومكيف هواء خدمة شاقة

أتوبيس تمساح المدرع

أتوبيس تمساح المدرع 6*6 يستطيع أن يحمل حتى  26 فرد، كما يوجد به شبكة حماية ضد قذاف "أر بي جي" وحماية ضد الألغام، ويتميز بمستوى الحماية البالستية PR6،  والحماية ضد الالغام، كذلك يوجد به تكيف خدمة شاقة.

أتوبيس سياحي مدرع

الأتوبيس السياحي المدرع 4*6 تبلغ سرعته 90 كيلومتر بحد أقصى مسافة 500 كيلومتر، ما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ومستوى الحماية ضد الألغام، ويجد به كاميرا خلفية وكاميرتين رؤية داخلية وشاشة عرض كبيرة للركاب ويبلغ عدد ركابه 39 فرد، ويبلغ وزن الأتوبيس المدرع 33 طن، بارتفاع 3.650 متر، وعرض 2.50 متر بطول 10.40 متر.

المدرعة تمساح

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مجمع الصناعات الهندسية القوات المسلحة قطع الغيار إدرة المركبات قطع غيار السيارات

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