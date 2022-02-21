عضوا "التنسيقية" يحضران كلمة المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيري في الجامعة الأمريكية

حضرت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد فتحي، عضو التنسيقية، كلمة المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

واستهل جون كيري كلمته بتفاؤله باستضافة مصر قمة المناخ القادمة كونها "أم الحضارة و أم الأرض، وأن الفاعلية في مكافحة التغيرات المناخية من شأنها الحفاظ على كل ما أحرزته الإنسانية من تقدم".

وأشار جون كيري إلى أن مؤتمر المناخ في جلاسكو توصل إلى اجتماع ٢٠٠ دولة على خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف الدرجة، وتوصيل انبعاثات الكربون إلى صفر بحلول عام 2050.

وأضاف أن "الوقت الآن يحتم علينا ضرورة الفعل والالتزام والصدق وأن الدول يجب أن تلتزم بتخفيض استخدام الفحم والوقود الأحفوري، فالوضع أصبح حاسما ولا يحتمل أي تأخير في الاستجابة للتدخلات التي فرضتها التغيرات المناخية، وكان العقد الماضي هو الأعلى حرارة في التاريخ، وأصبحت تبعات التغير المناخي تحصد الأرواح وتؤثر على الحياة بأكملها".

ووصل المبعوث الأمريكي للمناخ، جون كيري، إلى القاهرة، الأربعاء، لبحث عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، والترتيب لعقد مؤتمر المناخ القادم في مدينة شرم الشيخ.

