الفضائي الصغير.. طفل يصمم صاروخا وتكرمه وكالة الفضاء الأوروبية.. فيديو

عالم الفلك والفضاء لديه الكثير من العشاق، الذين يحلمون بالسفر إلى الفضاء واكتشاف علم الفلك والكواكب والمجرة، ويعد أحمد حمادة أصغر طفل مُحب لعلم الفضاء والفلك منذ سن الرابعة في طفولته.

أحمد حمادة طفل في السابعة من عمره، نشأ على حب الفلك والفضاء من والده، ويحلم بالصعود إلى القمر، واكتشاف الثقب الأسود، وغيره من الاكتشافات الأخري التي يحلم بالوصول إليها مثله مثل علماء الفلك والفضاء حول العالم.

وتحدث أحمد حمادة عن بداية حبه للفضاء، إلي عدسة "صدي البلد"، قائلًا أنه اهتم بعلم الفلك منذ سن الرابعة، وتعلم العديد من الأشياء داخل علم الفلك، مثل السنة الضوئية والثقوب السوداء والمجموعة الشمسية.

وعبر أحمد عن مدى حبه للفضاء والنظر إلي السماء عن طريق التليسكوب من فوق سطح منزله، بصحبة والده، ويلتقط العديد من الصور للمجرة وكواكب المجموعة الشمسية، وتعلم العديد من المواضيع عن القمر وسر تحوله إلى هلال.

ويقوم أحمد بصناعة العديد من الأنشطة الفلكية بمساعدة والده، ومنها رسم كواكب المجموعة الشمسية علي كرات البينج بونج، وصناعة الصواريخ والتليسكوبات والأقمار الصناعية من الورق المقوي كنماذج مصغرة للحقيقة.

كما يقوم أحمد بعرض فيديوهات تعليمية عن الفضاء والفلك عبر السوشيال ميديا، والتي يقدم فيها معلومات مختلفة عن علم الفلك، والتي تجذب العديد من الأطفال للتعلم عن علم الفلك والفضاء وفهم العديد من المعلومات الفلكية.

وأوضح والد الطفل أحمد، سبب تعلق ابنه بعلم الفلك، وذلك بسبب حب والده الشديد بالفلك والفضاء منذ صغره، فاعجب أحمد بعلم الفلك بسببه، وبدا والده في تنمية تلك الموهبة عن طريق قراءة كتب الفلك ومشاهدة الأفلام الوثائقية عن الفضاء.

وتابع والد أحمد أنه وجد الفضول داخل أحمد في التساؤل عن الفضاء والفلك، وساعده في فهم علم الفلك عن طريق العلم وصنع الصواريخ والأقمار الصناعية من ورق المقوي، ومشاهدة الفضاء عن طويق التليسكوب.

وعقب والد أحمد أنه يجب علي كل أب تنمية مواهب اولادهم بالعلم الصحيح، وتشجيعهم علي معرفة العلم أو الموهبة التي تعجبهم بشكل صحيح، حتي يتعلموا جيدًا ويتم إجابة كافة الأسئلة التي تخرج عن فضولهم النابع من حب العلم.

وبسبب صناعة نموذج صاروخي حقيقي، تم تكريم الطفل أحمد من قبل وكالة الفضاء الأوروبية بهولندا، وتم إرسال بعض الهدايا التذكارية من قبل وكالة الفضاء إلى أحمد، ومن ضمنها بعض الملصقات التي تخص الفضاء، وشنطة مع زجاجة مياه.

وأنهي الطفل أحمد حديثه عن حلمه في المستقبل قائلًا: "نفسي اطلع رائد فضاء، وبحب ابص للسماء وبحب اكتشف علم الفلك، نفسي ازور كوكب المشتري وزحل، واكتشف الثقب الأسود في الفضاء، وان شاء الله ابقي رائد فضاء واشوف حاجات كتيرة في الفضاء".