الصحة: نسبة الوفيات بين غير المطعمين أعلى بـ99 مرة مقارنة بغيرهم

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة وتوصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من مخاطر كورونا.

وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" توصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من مخاطر كورونا، هي ارتداء الكمامات والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة، لاسيما وأن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير، وبشكل خاص بالأماكن المغلقة.

وتابع:" يجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إقامة الشعائر الدينية، للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا: "نسبة الوفيات فى مصر بين غير المطعمين أعلى بـ99 مرة مقارنة بالمطعمين، ومعدلات دخول المستشفيات أعلى بـ73 مرة لغير المطعمين".