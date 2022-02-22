أنغام تعتذر عن حفلها بالكويت في مهرجان فبراير

اعتذرت الفنانة أنغام ؛ عن حفلها الغنائي في مهرجان فبراير الذي كان مقررا إقامته بالكويت .

وكتبت أنغام عبر حسابها علي تويتر :" ‏تم اعتذاري عن مهرجان ‎#فبراير_الكويت هذا العام.. الاعلان المنتشر منذ أيام، لا صحه له، احترامي للجميع ‎#أنغام".

أنغام تروج لحفلها في الإسكندرية

روجت الفنانة أنغام لحفلها بأحد الفنادق بالإسكندرية عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت "أنغام" علي بوستر الحفل قائلة:" انغام في الاسكندرية يوم الخميس 24 مارس في فندق هيلتون جرين بلازا".

احدث أعمال أنغام أغنية "برضه بتوحشني" مع النجم اللبناني وائل كفوري، كلمات المستشار تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدي، تنفيذ وقيادة الأوركسترا المايسترو هاني فرحات، مكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة روزام.