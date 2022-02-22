عمار حمدي ينضم إلى ثنائي الأهلي المصاب في قطر

قال الإعلامي محمد شبانة ، إن مسئولي الأهلى استقروا على سفر عمار حمدى لاعب الفريق إلى قطر من أجل الانتظام فى برنامجه التأهيلي وذلك عقب العودة من ألمانيا.

وأضاف شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC :أجرى عمار حمدى الأحد عملية جراحية فى الرباط الصليبي تحت إشراف الخبير النمساوى رفينك الذي يجرى الجراحات للاعبى نادى بايرن ميونيخ الألماني، وأجرى العملية الجراحية لـ أكرم توفيق لاعب الأهلي.

وأكمل : من المقرر أن يعود اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل تنفيذ بعض البرنامج الطبي لحين انهاء ترتيبات السفر إلي قطر للتأهيل مع زملائه أكرم توفيق ومحمود متولي

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.