ذكرى ميلاد تحية كاريوكا.. سر خلافها مع هند رستم وأنغام.. علاقتها بهوليوود.. والراقصات المفضلات لها

في ذكرى ميلاد تحية كاريوكا:

اسمها الحقيقي وبدايتها الفنية

علاقتها بهوليوود

خلافها مع أنغام وهند رستم

يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنانة «تحية كاريوكا»، وهي واحدة من أبرز مؤسسات الرقص الشرقي في مصر احتلت بكاريزمتها قلوب شعوب الدول العربية والأجانب خارج مصر.



تحية كاريوكا.. وبدايتها الفنية:

اسمها بدوية محمد كريم علي السيد النيداني، المولودة بمدينة الإسماعيلية في 22 فبراير عام 1919، عشقت الرقص والتمثيل منذ الصغر، وبدأت حياتها السينمائية راقصة في فيلم «الدكتور فرحات» (1935)، وفي عام 1939 شاركت في فيلم «أجنحة الصحراء»، أول إنتاج وإخراج لأحمد سالم وبطولة حسين صدقي، وكان ما زال اسمها «تحية محمد»، وبدأت شهرتها الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض الفرقة، وهي الرقصة التي التصقت بها حتى لازمت اسمها فأصبح «تحية كاريوكا»، ويعد فيلم «أحب الغلط» (1942) بداية ظهورها السينمائي.

تحية كاريوكا.. وعلاقتها بهوليوود:

اقترحت النجمة آن شيريدن على كاريوكا السفر الى هوليوود، لتبدأ على الفور في تحسين لغتها الإنجليزية، وأرسلت لها شركة FOX الأمريكية عقدًا عام 1945 لمدة 5 سنوات، لتوقع مباشرةً دون النظر إلى البنود والشرط الجزائي.

عاشت كاريوكا في لوس أنجلوس مع زوجها وبعد عام وشهرين زارها الفنان سليمان نجيب وشقيقه حسني، وانهارت تحية من البكاء أمامهما طالبةً منهما مساعدتها في العودة إلى مصر لأنها لا تملك مبلغ تذكرة السفر، كاشفةً لهما أنها انفصلت عن زوجها، كما أنها لم تتلقَّ أي عرض جدي للمشاركة في السينما.

تحية كاريوكا .. ومشوارها الفني:

شاركت في عدد من الاعمال المسرحية مع الفنان إسماعيل يس، كما أسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة، وقدّمت المسرح السياسي الذي حمل اسمها، فيما بلغ رصيدها السينمائي 117 فيلمًا، منها بينها «الجراج، سوق النساء، نساء صعاليك، إسكندرية كمان وكمان، الوداع يا بونابرت، مين يقدر على عزيزة، السكرية، السراب، شاطئ الغرام، طاقية الإخفاء».

في عام 1975 أنتجت تحية فيلما للفنانة الشابة - حينها- ماجدة الخطيب، بعنوان «زائر الفجر»، وفي العام التالي قدّمت فيلم «الكرنك» أمام سعاد حسني ونور الشريف وفريد شوقي، للمخرج علي بدرخان، وعقب ذلك قرر الرئيس السادات منحها جائزة في عيد الفن هي والفنان فريد شوقي.



تحية كاريوكا.. وخلافها مع أنغام:

دار بين المطربة أنغام، والفنانة تحية كاريوكا، خلاف قديم، فكلا الفنانتين وجهت «شتيمة للأخرى» للأخرى على الهواء مباشرة.

ووجهت الفنانة تحية كاريوكا في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية «هالة سرحان»، شتيمة قوية للمطربة أنغام، بسبب علاقتها مع والدها، ما سبب صدمة كبيرة للأخيرة، حيث لم تتمالك كاريوكا نفسها، ولم تنتبه لكونها من المشاهير وعلى الهواء مباشرة، وكان تركيزها فقط على خلافها مع أنغام.



دارت الأيام، واستضافت الإعلامية هالة سرحان، المطربة أنغام، وكان بينهما حوار تليفزيوني، سألتها خلاله هالة سرحان، عن رأيها في شتيمة تحية كاريوكا لها، وجاء ردها معبرًا عن صدمتها وحزنها من هذه الشتيمة، لكنها كانت تعذرها.

«توجعت أوي من كلامها، لكن أعذرها، فهي أكبر من أمي» هكذا ردت أنغام على شتيمة تحية كاريوكا لها.

علق البعض على رد أنغام على شتيمة تحية كاريوكا قائلين: «أنغام تعمدت تنتقم من كاريوكا وقالت أكبر من أمي ومقالتش في عمر أمي، وكأنها بتقول عليها بتخرف».

تحية كاريوكا .. ومشكلتها مع هند رستم:

في فترة الخمسينيات، تربعت الفنانة تحية كاريوكا على عرش السينما المصرية، كانت أفضل من يمثل دور الفتاة الدلوعة، وأول من ارتدت "جلابية بلدي" للرقص الشرقي وأصبحت علامة مميزة بعدها.



إلى أن ظهرت خلال تلك الفترة فتاة أخرى صاعدة شقراء الشعر، أجنبية الملامح، وبدأ القلق يسيطر على كاريوكا رغم نجوميتها الكبيرة، وبدأت المشكلات بينهما "الحقيقي منها والشائعات" في الانتشار، ولم تسمح الراقصة الأولى بتمثيل عمل فني يجمعها بالفتاة المبتدئة.



روت الفنانة هند رستم، الشهيرة بمارلين مونرو الشرق، في حوار لها بجريدة «روز اليوسف» في فبراير 1957 قصة الخلاف الذي حدث بينها وبين الفنانة تحية كاريوكا، قائلة: «القصة ترجع إلى خلاف قديم، فقد كانت تحية متزوجة من عبدالمنعم الخادم الزوج العاشر لها، حيث انها تزوحت ١٤ مرة، وظهرت شائعة بأنني على علاقة بالخادم، فاتصلت تحية بي تليفونيًا وشتمتني بألفاظ قاسية، فرددت عليها بنفس الألفاظ، وتدخل أحد الأصدقاء وأثبت لها أني بريئة، وانتهى الأمر عند هذا الحد.



وتابعت: «لذلك وقفت تحية مني موقف التحدي، وخطفت مني دورين كنت مرشحة لهما من قبل، وهما دور البطولة في فيلم «توحة» عن مسلسلها الإذاعي الناجح، وكذلك دور عنان في فيلم «الخروج من الجنة» عام 1967».

وأضافت: «بمجرد أن نشرت الصحف عن فيلم تقوم تحية ببطولته مع فريد الأطرش، وأنه يعد لفيلم آخر معي، صرحت تحية في الصحف بأن فريد لا يحب إلا الخادمات، فثار فريد وطلب من تحية تكذيب ما نشر فرفضت، فما كان منه إلا أن أسند دورها لي».



تحية كاريوكا.. وفيلم الفتوة



"يا أنا يا هي".. بهذه الجملة رفضت تحية كاريوكا مشاركة هند رستم فى فيلم "الفتوة" بطولة فريد شوقى، عندما شاهدتها فى موقع التصوير، وعلمت أنها سيكون لها دور فى الفيلم معها فرفضت وطلبت من المخرج صلاح أبو سيف أن يطردها خارج البلاتوه، وعلى الرغم من تقاضيها العربون ووقعت على العقد إلا أن المخرج نفذ أوامر تحية بسبب نجوميتها التى كانت تتفوق على هند رستم.



تحية كاريوكا.. والراقصات المفضلات لها:

اختارت تحية كاريوكا اثنين من الراقصات المفضلات بالنسبة لها، الأولى هى الفنانة الاستعراضية فريدة فهمى التى قيل عنها أنها تتحيز لها.

وأوضحت كاريوكا أن فريدة فهمى ليست فنانة رقص شعبى لكنها "ترقص بلدى بنعومة كما يجب أن يكون".

ووصفت تحية كاريوكا سامية جمال بأنها ترقص مثل الفراشة وهى تتحرك، لأن الرقص ليس "هز وإثارة"، لكن الرقص الشرقى جميل جدا ومعبر جدا.

تحية كاريوكا.. وأزواجها ال ١٣ :

أولى زيجات تحية كاريوكا، هو أنطوان عيسى، نجل شقيقة الفنانة بديعة مصابني، الذي أشهر إسلامه من أجل الزواج من "تحية" بعد قصة حب جمعتهما في "كازينو بديعة"، إلا إن هذه الزيجة لم تستمر سوى عام واحد، وانفصلا عام 1940.



في نفس العام ؛ تزوجت محمد سلطان باشا، وهو أحد أثرياء مصر، الذي طلب منها اعتزال الرقص الشرقي، إلا إنها رفضت، وانفصلا بعد 6 أشهر فقط .



بعدها تزوجت من ظابط أمريكي يدعى "ليفي"، وأشهر إسلامه حتى يتزوجها، وبالفعل سافرا سويا للولايات المتحدة الأمريكية، إلا إنها عادت بعد أشهر وأعلنت انفصالها عنه.

جمعتها علاقة حب بالمخرج الكبير فطين عبد الوهاب، وتزوجا بالفعل، إلا إنه كان غيورا لدرجة كبيرة، خاصة أن "تحية" كانت في أوج شهرتها، وكثرة المعجبين جعلت الزواج لا يدوم سوى أشهر قليلة.



تزوجت "تحية" من الفنان الكبير أحمد سالم، فكان هو خامس أزواجها، بينما كانت ثالث زوجاته، أحبته بجنون، وتزوجت "تحية" من حبيبها، عقب انفصاله عن زوجته "أمينة هانم البارودي"، وبعد زواجهما سافرا إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل، وهناك ترددت شائعات قوية عن علاقة تجمع "سالم" بالمطربة أسمهان، بعدها طلبت "تحية" الطلاق رغم حبها الكبير لأحمد سالم، وبالفعل انفصلت عنه قبل عودتها القاهرة.



الزيجة السادسة في مشوارها كانت من طيار الملك فاروق الخاص، ويدعى حسين عاكف، ولم يستمر زواجهما سوى شهرين فقط

في عام 1951، تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من دنجوان السينما رشدي أباظة، وكانت "تحية" أولى زوجاته، واستمر زواجهما 3 سنوات، حتى اكتشفت خيانته لها مع فتاة فرنسية، أثناء زيارتهم للعاصمة اللبنانية بيروت، وفي نفس الليلة طلبت "تحية" الطلاق، على الرغم من حبها الشديد لرشدي.

بعدما أنهت شهور العدة، عقب طلاقها من الفنان رشدي أباظة، تزوجت تحية كاريوكا من البكباشي مصطفى كمال صدقي، ولكنها انفصلت عنه بعد عدة اشهر .

بعد انفصالها تزوجت للمرة التاسعة من عبد المنعم الخادم، وكان شاب مشهور بوسامته الشديدة، واستمر زواجهما 5 سنوات، وبعدها انفصلت عنه بسبب رفضها اعتزال الرقص، وكان هذا عام ١٩٥٦ .



في أواخر عام 1956، تزوجت تحية كاريوكا من البكباشي حسن حسين، واستمر زواجهما لمدة عامان، حتى اكتشفت خيانته لها مع المطربة صباح، وطلبت منه الانفصال ومن شدة حبها له، ابتلعت "تحية" كمية كبيرة من الحبوب المنومة بقصد الانتحار، إلا أنها نُقلت للمستشفى وقتها وتم إنقاذها، وظلت لمدة 3 سنوات بعدها ترفض الزواج_ تزوجت عام 1959، من المطرب الشاب محرم فؤاد، إلا أن زيجتهما لم تستمر سوى أشهر قليلة_ بعدها تزوجت من أحمد ذو الفقار صبري، واستمر زواجهما لمدة عام_ زوجها الثالث عشر والأخير هو الفنان فايز حلاوة، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما، إلا أنه استولى على شقتها، لتضطر "تحية" فيما بعد للعيش لدى إحدى صديقاتها، ورفضت وقتها كافة المساعدات التي عرضها عليها زملائها، لكونها أصبحت بلا مأوى، وبعدها استأجرت شقة فوق أسطح أحد المنازل بالعجوزة



تحية كاريوكا ..وقصة بشرى الشيخ الشعراوي لـها بالجنة قبل وفاتها:

ذهبت تحية للشيخ الشعراوي كي يطلقها من زوجها الكاتب المسرحي، فاشترط الأخير أن يحتفظ بشقة الزمالك، مع الامتناع عن تسليمها مجوهراتها وملابسها التي صورت بها الأفلام، بجانب الشرط الأهم وهو أن تعود لتصوير مسرحيته "يحيى الوفد"، حتى يستطيع أن يعرضها تليفزيونيا.

تدخل الشيخ الشعراوى لحل مشكلة كاريوكا مع فايز حلاوة ودعاهما فى فندق فلسطين، وطلب من حلاوة أن يدفع لها نصف مليون جنيه نفقة متعة، فنظر حلاوة لتحية وقال لها يعنى «سنة المتعة تقف بكام»، فغضبت تحية وشعرت بالإهانة وقذفته فى وجهه بالطبق.

تولى المحامى «مصطفى عشوب» القضية التى رفعتها تحية لاسترداد شقتها، ولكنه فوجئ باتصال منها تطلب منه عدم حضور الجلسات، فاتصل هو وشقيقه بالشيخ الشعراوى لإخباره.



تحدث معها وسألها عن السبب قالت له تحية: «الراجل متجوز ومعاه مراته وبنت هيروح بيهم فين، وأنا كبرت والشقة كبيرة عليا ومبسوطة فى الشقة اللى أنا فيها»، فلمعت عيني الشيخ الشعراوى وبكى قائلا: «بدأت أغير منك يا تحية، لإن ربنا بنى لك قصور فى الجنة»، وذلك نتيجة لعمل صالح آخر قامت به تحية من تربية مولودة وجدتها ملقاة أمام باب شقتها، فكفلتها، وعندها أخبرها الشعراوي أيضا بأن "لها الجنة".

وبعد دخول تحية المستشفى للمرة الأخيرة قبل وفاتها زارها فايز حلاوة، وكانت فى شبه غيبوبة وبكى إلى جوارها، وفتحت عينيها فارتمى على صدرها وبكى كالطفل وقال سامحينى وحياة النبى تسامحيني.

وكانت قصة كاريوكا مع فايز حلاوة سبب تعاطف كبير مع الفنانة الكبيرة واستياء شديد من حلاوة وظلت هذه القصة تطارد سيرته حتى بعد وفاته ورحيله، ورحل حلاوة عن عالمنا إثر إصابته بجلطة فى المخ فى 1 أغسطس عام 2002.

تحية كاريوكا.. تتبني طفلة :

ذكرت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا أنها قامت بتبني طفلة رضيعة بعد أن وجدتها على باب شقتها وكانت تبلغ من العمر يوما واحدا، ورغبت في أول الأمر في تسمية البنت “عطيات" لكن قد أسمتها في النهاية بـ “عطية الله” كما أشار إليها الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأوصت الفنانة تحية كاريوكا قبل رحيلها بأن تتعهد الفنانة فيفي عبده بتبني عطية الله، كما ذكرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في أكثر من تصريح.