عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم لزعيم بريطانيا.. روسيا ستغزو أوكرانيا خلال ساعات

جونسون
جونسون

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اعتقاده أن روسيا لن تكتفي بما أعلنته خلال الليلة الماضية من تجاوزها للقانون الدولي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
قال الزعيم البريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا خلال ساعات أو أيام  ربما، غير مستبعد أي شيء.

غضب غربي كبير بعد إعلان بوتين شرق أوكرانيا دول مستقلة.. مسئولون أمريكيون: بايدن سيفرض عقوبات على المناطق الانفصالية.. وأوروبا تتعهد بالمثل.. ومحللون: الحرب بدأت فعلا

لافروف: الغرب يريد اشعال حرب ضد روسيا

 

وأشار جونسون ألى أن بلاده تدرس إرسال المزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها ستبحث فرض عقوبات رادعة على موسكو نظير فعلتها المخالفة للقانون الدولي،  باعترافها بمنطقتي دونتيسك ولوجانسيك الأوكرانيتان على أنهما جمهوريات مستقلة.

وذكرت سكاي نيوز إن وزيرة الخارجية البريطانية توجهت إلى مقر الحكومة لحضور اجتماع هام يتعلق ببحث تطورات الأزمة الأوكرانية. 
وسبق في الساعات الماضية أن أعلن البيت الأبيض أنه مستعد للرد على الفور على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أقر الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وفق لما ذكرته شبكة سي إن بي سي نيوز.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إن بايدن يوقع على أمر تنفيذي ”يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الأمريكيين أو في ما يسمى بمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية في أوكرانيا”.
وكتبت بساكي في بيان ”لكي نكون واضحين: هذه الإجراءات منفصلة وستكون إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية السريعة والخطيرة التي نعدها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في حالة غزو روسيا لأوكرانيا”.

وأضافت بساكي أن وزارتي الخارجية والخزانة ستتبادلان تفاصيل إضافية عن إجراءات إدارة بايدن قريبًا.

جاء قرار بوتين الاعتراف بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ، وهما منطقتان منفصلتان في دونباس ، في خطاب متلفز لمدة ساعة مساء الاثنين.

حذر حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا من أن هذا النوع من التحرك من قبل بوتين يمكن أن يكون بمثابة مقدمة محتملة لغزو روسي.

كما أدان القادة الأوروبيون إعلان بوتين وأصدروا تهديدات جديدة للرد على ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

وذكر مسئولون، أنه الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني.
وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بيان مشترك ، ”يكرر الاتحاد دعمه الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

في غضون ذلك ، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التطور بأنه ”علامة قاتمة”.

أضاف، إنه بالتأكيد مؤشر آخر على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ في أوكرانيا. 
وتابع بوريس ”ستواصل المملكة المتحدة بذل كل ما في وسعها للوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا مع حزمة قوية للغاية من العقوبات” ، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستواصل تقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو.
 

بريطانيا الناتو روسيا رئيس الوزراء الحكومة أوكرانيا بوريس جونسون الحكومة البريطانية المملكة المتحدة رئيس الوزراء البريطاني الرئيس الروسى العقوبات صحف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقوبات رادعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

طقس اليوم.. الأرصاد: أتربة عالقة نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 - 2- 2022

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

موضوعات متعلقة

غضب غربي كبير بعد إعلان بوتين شرق أوكرانيا دول مستقلة.. مسئولون أمريكيون: بايدن سيفرض عقوبات على المناطق الانفصالية.. وأوروبا تتعهد بالمثل.. ومحللون: الحرب بدأت فعلا

بعد إعلان روسيا الاعتراف بشرق أوكرانيا دولا مستقلة.. هل تسمح أمريكا لها بضم باقي كييف؟

‏مسئولون أمريكيون يكشفون عن خطة لمغادرة زيلينسكي أوكرانيا إذا حدث الغزو

إعلان عالمي خلال يومين.. أمريكا تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران

أين تقف الصين من روسيا؟..حقيقة تدخل بكين عسكريا ضد أمريكا في حال غزو أوكرانيا

لماذا تشكل القمة مع بوتين مخاطرة كبيرة سياسيا لبايدن؟

تصريح أوروبي عن أوكرانيا: أعطيناها أموالًا لم تحصل عليها دولة أخرى

ماكرون يبدأ محادثات "الفرصة الأخيرة" مع بوتين

ترشيحاتنا

مدرب ساجرادا: كارتيرون لم يفاجئني بتغيير طريقة اللعب.. وأتلتيكو الأقرب للفوز أمامنا

سوريا تعلن دعمها لقرار بوتين والتعاون مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

الهجرة: إقبال كبير على وثيقة التأمين من المصريين المقيمين بالخارج.. تفاصيل

الرى: نستهدف تأهيل 500 كيلومتر مساقي والتحول للري الحديث بالقليوبية

إجازات موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد تصل إلى 45 يوما.. تفاصيل

تشديدات لتنفيذ قرار منع الضرب والتدخين بالمدارس خلال الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق عروض باليه موسكو على الجليد بالأوبرا .. صور

نشرة المنوعات| السماء تتحول إلى اللون الأسود.. زفاف يتحول لكارثة.. آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئًا في تشيلي

الجوازة باظت.. شجار عنيف بين المعازيم خلال حفل زفاف ولكمة قوية للعريس|فيديو

السماء تتحول إلى كتلة من الدخان الأسود بسبب انفجار بركان إتنا |شاهد

فيديو

حقيقة اعتزال رغدة.. وابنة الفنان أحمد حلاوة تطلب الدعاء لوالدها.. فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ