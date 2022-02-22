إعلان مهم لزعيم بريطانيا.. روسيا ستغزو أوكرانيا خلال ساعات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن اعتقاده أن روسيا لن تكتفي بما أعلنته خلال الليلة الماضية من تجاوزها للقانون الدولي، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

قال الزعيم البريطاني إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو أوكرانيا خلال ساعات أو أيام ربما، غير مستبعد أي شيء.

وأشار جونسون ألى أن بلاده تدرس إرسال المزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وذكرت الحكومة البريطانية أنها ستبحث فرض عقوبات رادعة على موسكو نظير فعلتها المخالفة للقانون الدولي، باعترافها بمنطقتي دونتيسك ولوجانسيك الأوكرانيتان على أنهما جمهوريات مستقلة.

وذكرت سكاي نيوز إن وزيرة الخارجية البريطانية توجهت إلى مقر الحكومة لحضور اجتماع هام يتعلق ببحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

وسبق في الساعات الماضية أن أعلن البيت الأبيض أنه مستعد للرد على الفور على قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أقر الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وفق لما ذكرته شبكة سي إن بي سي نيوز.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إن بايدن يوقع على أمر تنفيذي ”يحظر الاستثمار والتجارة والتمويل من قبل الأمريكيين أو في ما يسمى بمناطق جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية في أوكرانيا”.

وكتبت بساكي في بيان ”لكي نكون واضحين: هذه الإجراءات منفصلة وستكون إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية السريعة والخطيرة التي نعدها بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في حالة غزو روسيا لأوكرانيا”.

وأضافت بساكي أن وزارتي الخارجية والخزانة ستتبادلان تفاصيل إضافية عن إجراءات إدارة بايدن قريبًا.

جاء قرار بوتين الاعتراف بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية ، وهما منطقتان منفصلتان في دونباس ، في خطاب متلفز لمدة ساعة مساء الاثنين.

حذر حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا من أن هذا النوع من التحرك من قبل بوتين يمكن أن يكون بمثابة مقدمة محتملة لغزو روسي.

كما أدان القادة الأوروبيون إعلان بوتين وأصدروا تهديدات جديدة للرد على ”الانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

وذكر مسئولون، أنه الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على المتورطين في هذا العمل غير القانوني.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل في بيان مشترك ، ”يكرر الاتحاد دعمه الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليًا”.

في غضون ذلك ، وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التطور بأنه ”علامة قاتمة”.

أضاف، إنه بالتأكيد مؤشر آخر على أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ في أوكرانيا.

وتابع بوريس ”ستواصل المملكة المتحدة بذل كل ما في وسعها للوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا مع حزمة قوية للغاية من العقوبات” ، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستواصل تقوية الجناح الشرقي لحلف الناتو.

