نادي الشرطة بـ كفر الشيخ أول الجمهورية في بطولة «الكيك بوكسينج»| صور

حقق فريق نادي ضباط الشرطة بكفر الشيخ، المركز الأول في بطولة الجمهورية، في لعبة الكيك بوكسينج، وذلك في مسابقة البراعم والناشئين، والتي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري لرياضة الكيك بوكسينج، حيث أقيمت أمس المباراة النهائية في لعبة الكيك بوكسينج

وعبر اللاعبون، عن فرحتهم وسعادتهم الغامرة بالفوز ببطولة الجمهورية، ممثلين محافظة كفر الشيخ، موجهين التحية لمدربهما الكابتن إبراهيم جاد الله بنادي الشرطة بمحافظة كفر الشيخ.



الجدير بالذكر أن الفريق حقق 16 ميدالية ذهبية و 6 ميداليات فضية في بطولة الجمهورية «بطولة مصر المفتوحة الثالثة للكيك بوكسينج» التي أقيمت بإستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير الحالي.

أسماء اللاعبين، هم إبراهيم أسامة ظريف عبد الحليم، أحمد نبيل عبد اللطيف بدر، آدم عبد الرحمن السيد نصر، أنس مصطفى محمد هميسة، إياد حسن عبد الغفار حجازي، جنا مصطفى توفيق، حبيبة محمد عبد السميع عطوة، رضوان محمود رضوان أبو حشيش، ريم سعيد اللقاني، زكريا محمد زكريا الغريب، عبد الرحمن أحمد استفتاح عبيد، عبد الرحمن محمد السعيد مرجان، عبد الرحمن محمد عبد المحسن الشهاوي، عمار محمد محمد جاد الله، عمر عبد الرحمن السيد نصر

، فلانتينا حسن شعبان أبو الحسن، مازن عمر خميس المسيري، محمد وليد رجب عبد الحافظ، مريم محمد عبد السميع عطوة، نوفير كيرلسبرسوم إسكندر، يوسف أحمد عادل الرفاعي، آدم وليد رجب عبدالحافظ، ومحمود محمد الميت.

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