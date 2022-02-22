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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

شوشة: صرف دفعة جديدة من تعويضات المباني في رفح

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

صدق محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  علي صرف دفعة جديدة من التعويضات عن المباني التي تم إزالتها بالمنطقة العازلة بمناطق رفح شمال سيناء،   وفقا لبيانات كل مستحق. 

ونشر ديوان عام  المحافظة  ، قائمة أسماء المواطنين المستحقين لصرف  التعويضات من الوحدة الحسابية بمجلس مدينة رفح.

وقد تضمنت كشوف المستحقين لصرف التعويضات   ٢٤١ مواطنا  ، تبدأ باسم تسنيم سعيد  سلامة سلام ، وتنتهي باسم منصور عطيوة سالم .

505 ملفات 

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء،   أن اجمالي الملفات المقدمة من المواطنين الذين يستحقون  صرف التعويضات 505 ملفات بمنطقتى دوار التنك وأبو شنار برفح ، حيث تم تقسيمهما الى ثلاث شرائح : شريحة من أى مبلغ حتى200 ألف جنيها ، والشريحة الثانية من 200 ألف – 400 ألف جنيها ، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين يستحقون مبالغ أكبر من 400 ألف جنيها .حيث سيتم الصرف بنظام الشرائح للمبالغ القليلة كمرحلة أولى .

ويتبقى ٢٩٤ ملفا من منطقة  أبوشنار وبجواردوار التنك والماسورة ، وجارى عملية الفحص الأمنى لهم.

وأكد اللواء  شوشة محافظ شمال  سيناء،  انه تم زيادة قيمة التعويضات المقدّرة للمبانى المهدّمة جزئيًا في قري جنوب الشيخ زويد ، بنسبة 50٪ بدلًا من 25٪، مضافًا إليها القيمة التقديرية التي وضعتها اللجان، بالإضافة إلى تعويض أصحاب المبانى المهدّمة كليًا بنسبة 100%.

 

صرف دفعة التعويضات المبانى رفح

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