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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس المتهم بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت في الدقي

ارشيفية
ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بقتل طفلة زوجته بالدقي بعد تعذيبها وحبسها حتى الموت 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

"ما أقصدش أقتلها.. كنت بأدبها عشان كانت بتصرخ وتبكي كثيرًا" بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل الطفلة سجدة 4 سنوات اعترافه أمام النيابة بقتل الطفلة بعد وصلة تعذيب عقب تشاجره مع والدتها لخروجها من المنزل دون استئذانه، فكان يتعدى عليها بالضرب، وكانت الطفلة تمنعه وتقف وتبكي "سيب ماما" فكان يتعدى على الطفلة بالضرب.

وأوضح المتهم أنه حبس الزوجة في غرفتها، وحبس الطفلة في غرفة أخرى، وكان يتعدى عليهما بالضرب، حتى فقدت الطفلة وعيها، وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "أشرف. م" وأنه مسجل خطر، وكان دائم التشاجر مع والدة الطفلة، كما طلبت نيابة شمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل الطفلة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة الطفلة وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم تعدى على الطفلة بعد تعذيبها على مدار 3 أيام وحبسها في غرفة بمفردها، وكانت الطفلة تمنع زوج الأم من التعدي على والدتها، مما دفعه بالتعدي عليها وحبسها، حتى تدهورت حالتها الصحية، وفقدت وعيها، وحاولت الأم إسعافها، ولكن لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا يفيد وفاة طفلة نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن الطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، اعتدى عليها زوج والدتها بالضرب، مما أسفر عن وفاتها.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدة الطفلة، اعتدى على الطفلة بالضرب حتى الموت بسبب خلافات أسرية.

واعترف المتهم بقتل ابنة زوجته في الدقي، فقال أنه أصيب بحالة غضب بسبب خلافات زوجية مع والدة الطفلة، فاعتدى عليها بالضرب، وتفاجأ بالطفلة البالغة من العمر 5 سنوات تبكي مما دفعه للاعتداء عليها بالضرب.

أضاف المتهم أن الطفلة أصيبت إصابات بالغة، وحاول إسعافها إلا أنه عقب تأكده من وفاتها فر هاربا، مؤكدا أنه لم يقصد قتلها، وأنه لم يشعر بنفسه خلال الاعتداء عليها بالضرب، بسبب غضبه من زوجته وتشاجره معها، نتيجة خلافات أسرية بينهما.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامهم بقتل ابنة زوجته، بسبب خلافات أسرية مع والدتها في الدقي، وكشفت اعترافات المتهم أنه اعتدى عليها بالضرب مما أسفر عن وفاتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تعذيب الجيزة قاضي المعارضات الضرب حتى الموت قسم شرطة الدقي

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