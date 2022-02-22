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تعليم

رئيس جامعة الوادي الجديد يتفقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب

الاختبارات الإلكترونية
الاختبارات الإلكترونية في جامعة الوادي الجديد

تفقد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد الاختبارات الإلكترونية لكلية الطب بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمبنى الادارى بالجامعة   

رافقة الأستاذ الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب والدكتور ياسر الناقر وكيل كلية الطب والدكتور احمد ثابت مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة.

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حيث تفقدوا  الاختبارات الالكترونية لطلاب الفرقة الأولى بكلية الطب  بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمبنى الادارى للجامعة . 

وأكد الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة خلال تفقده الاختبارات الإلكترونية لطلاب الفرقة الأولى لكلية  الطب بمركز المعلومات والاتصالات بالجامعة  على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب

وأضاف رئيس الجامعة أن تطبيق الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب  يأتي تماشياً مع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حرصاً من الجامعة على توفير كامل المتطلبات للطلاب، وتعزيزاً لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات و مشاركة الجامعة بشكل فعال في استراتيجية الدولة الهادفة للتحول الرقمي

ومن جانبه  أوضح  الأستاذ الدكتور أحمد ثابت المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة على أن الجامعة الآن جاهزة لتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية، كذلك أكد تجهيز معامل  للسادة أعضاء هيئة التدريس لوضع وتحميل بنوك الأسئلة.

و أكد المهندس أحمد عاطف مدير وحدة البيانات وشبكة المعلومات أن الفترة الماضية شهدت نشاط مكثف حيث تم الانتهاء من توريد جميع أجهزة الاختبارات الإلكترونية الخاصة بالأسبقية الثانية لنظام الاختبارات الإلكترونية ، وجاري تركيبها ، فضلاً عن رفع كفاءة مركز العمليات بالجامعة لضمان ربط كافة منشئات الجامعة بالمقر الرئيسي لإدارة الجامعة .

أيضاً تابع رئيس الجامعة تجهيزات افتتاح مركز العمليات الأمنية الجديد و المستحدث، حيث يستهدف تأمين منشآت الجامعة، رصد حالات الشغب، منع الشائعات، و تعزيز الأمن المعلوماتي، كل ذلك يأتي في إطار  دعم وتطبيق الخطة الاستراتيجية لجامعة الوادي الجديد نحو التحول الرقمي وتحقيقاً لخطة مصر 2030 من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ومراقبة مؤشرات الأداء لتحقيق تنمية شاملة.

 

وفى نهاية الجولة التفقدية قدم الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الشكر للعاملين بمركز المعلومات والاتصالات بالجامعة متمنيا لهم وللطلاب التوفيق والنجاح.

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الوادى الجديد تكنولوجيا البحث العلمي وزارة التعليم العالى تكنولوجيا المعلومات الدراسات العليا جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد الطب الاختبارات الالكترونية

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