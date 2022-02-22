فلاهوفيتش يقود تشكيل يوفنتوس أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه لملاقاة فياريال الإسباني، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل يوفنتوس
وضم تشكيل يوفنتوس كل من:
وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة فياريال كالآتي:
في حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني
خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو
خط الوسط: خوان كواردرادو - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - ويستون ماكيني
خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - ألفارو موراتا.
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.